XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s

Par : Coinstats
2025/09/18 15:31
1
1$0.0044+340.00%
Threshold
T$0.01737+3.94%
Movement
MOVE$0.1321+5.25%
BLACKHOLE
BLACK$0.2885+9.03%
XRP
XRP$3.1254+3.74%
Qitmeer Network
MEER$0.003044+1.70%
Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   XRP noteert vandaag rond de $3,07, na een periode van schommelingen tussen $2,70 en $3,20. Sommige analisten zien ruimte voor een stijging richting $50 of $100 dit jaar, terwijl anderen spreken zelfs van een toekomstig koersdoel van $10.000. Welke factoren zouden XRP zo ver kunnen brengen? En hoe realistisch zijn deze scenario’s als we kijken naar marktkapitalisatie, de rol van ETF’s en vergelijkingen met goud en bitcoin? XRP blijft rond $3 De munt noteert sinds weken tussen $2,70 en $3,20. Rond $2,90 wist XRP de afgelopen weken meerdere keren steun te vinden, maar boven $3,10 stokte het telkens. Traders zien dat de koopdruk van grote wallets toeneemt, maar het handelsvolume blijft achter. Dat maakt uitbraken minder krachtig. Zonder nieuwe instroom blijft de strijd rond de $3 cruciaal voor de korte termijn. Beste AltcoinsBekijk onze lijst met de beste altcoins van dit moment en profiteer mee! Wat zijn de beste altcoins in 2025? Het zijn goede tijden voor crypto. Jerome Powell van de Federal Reserve heeft voor het sinds 2024 de rentes verlaagt, en dit is in principe een positief economisch signaal. Vaak wordt zo’n verandering gevolgd door stijgingen op de markten. Maar wat zijn nu de beste altcoins met potentie in… Continue reading XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Scenario $50 tot $100 per XRP Volgens het onderzoeksbureau Sistine Research kan XRP op langere termijn doorbreken naar $33–$50, mits het uit de meerjarige koerskanalen breekt. Pundit Zach Rector legt de lat hoger: hij noemt $100 een “flight to safety” in tijden van economische onzekerheid, vergelijkbaar met de rol van goud. Zijn redenering is dat zodra ETF’s de deur openen voor institutionele beleggers, kan er $10 tot $20 miljard richting XRP stromen. Dat zou XRP volgens hem binnen enkele jaren naar $20–$30 kunnen duwen, met $100 als ultiem doel. $100 XRP Flight To Safety! https://t.co/JzxpsDUFnL — Zach Rector (@ZachRector7) September 10, 2025 Versan Aljarrah van Black Swan Capitalist sluit zich hierbij aan, maar benadrukt de fundamentele kant. Alleen als de liquiditeit via Ripple’s betalingsnetwerken en getokeniseerde assets écht groeit, kan de prijs richting $100 bewegen. Het zou neerkomen op een stijging van ruim 3.200% vanaf de huidige koers. Meer bescheiden verwachtingen voor XRP Niet iedereen rekent op zulke extreme sprongen. In analyses die door de commentator Xaif Crypto werden gedeeld, ligt de focus meer op een bereik van $7 tot $13 voor de komende maanden, met bij gunstige omstandigheden een mogelijke uitschieter naar $20–$25. Zulke doelen sluiten beter aan bij de huidige marktomvang en vragen geen fundamentele herinrichting van het financiële systeem. Voor veel beleggers klinkt dat realistischer dan het idee dat XRP op korte termijn tientallen of honderden dollars kan bereiken. Russian analyst predicts massive $XRP surge! XRP price target: $7–8 short-term Could skyrocket to $13 if momentum holds Long-term vision: $50–100 per XRP Believes XRP will overtake Bitcoin in utility #XRP #Ripple #XRPHolders #Crypto pic.twitter.com/AH6UbIvqL4 — Xaif Crypto| (@Xaif_Crypto) August 13, 2025 Van $100 naar $1.000 voor XRP De sprong van $100 naar $1.000 vereist meer dan speculatie. Aljarrah schetst een scenario waarin XRP fungeert als digitaal onderpand en kerncomponent in het internationale afwikkelingssysteem. Banken, stablecoins en tokenized assets zouden daarbij allemaal leunen op de munt om liquiditeit te managen. In dat geval neemt de transactiesnelheid op het netwerk fors toe en vertegenwoordigt elke coin een groter aandeel van de financiële activiteit. Alleen in zo’n setting acht hij $1.000 denkbaar – een stijging van ruim 32.000% vanaf nu. For #XRP to reach $100, it starts with big players quietly stacking. Banks, financial institutions, and investors have been building positions for years, quietly accumulating billions of XRP while retail gets shaken out during orchestrated volatile swings. That naturally… pic.twitter.com/nXPr1aTmI3 — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) September 17, 2025 Het $10.000-scenario Pro-XRP commentator Jake Claver stelt dat XRP “geprogrammeerd” is om naar $10.000 te stijgen. Zijn argument: hoe hoger de prijs per coin, hoe meer waarde er met een kleinere hoeveelheid tokens kan worden verplaatst. Op $2 kan XRP geen transactie van $1 biljoen faciliteren, maar op $10.000 wel. Does XRP need to be a certain price to move large amounts of money? pic.twitter.com/tbqBbvST4y — Jake Claver, QFOP (@beyond_broke) May 27, 2025 Rekenkundig zou dat echter betekenen dat de totale marktwaarde van XRP uitkomt boven $585 biljoen. Ter vergelijking: goud heeft nu een marktwaarde rond $25 biljoen en bitcoin rond $2,4 biljoen. De complete wereldeconomie (wereld-bbp) ligt rond de $110 biljoen. Een XRP-waarde van $10.000 zou dus betekenen dat de munt groter is dan álle financiële markten samen. Daarmee is dit scenario vooralsnog heel onrealistisch. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Welke crypto gaat stijgen in september? Het is dé vraag die elke serieuze investeerder bezighoudt. Terwijl Fed-voorzitter Powell hint op een mogelijke renteverlaging, blijft BlackRock agressief crypto bijkopen. Beide signalen wakkeren de hoop aan op een nieuwe bull run. In dit artikel bespreken experts welke munten in 2025 écht groeipotentie laten zien van gevestigde namen als… Continue reading XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vooruitzicht en realisme Voor beleggers is het verschil tussen hoop en haalbaarheid groot. Een koersdoel van $5–$10 in de komende jaren past bij de huidige adoptie en zou al een stevige stijging zijn. Een sprong naar $50 of $100 zou alleen mogelijk zijn met grote instroom van institutioneel geld, brede ETF-adoptie en een rol van XRP in internationale betalingsnetwerken. Maar bedragen van $1.000 of $10.000 per munt zouden een marktkapitalisatie opleveren van tientallen tot honderden biljoenen dollars. Dat is groter dan goud én bitcoin samen en overstijgt de waarde van alle aandelenmarkten wereldwijd. Analisten benadrukken daarom dat zulke scenario’s vooral in de sfeer van speculatie thuishoren, niet in realistische verwachtingen voor de komende jaren. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht XRP naar $100 of meer? Analisten schetsen realistisch en onhaalbare scenario’s is geschreven door Raul Gavira en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol

Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol

TLDR Crypto investors erected a 12-foot golden statue of Trump holding Bitcoin outside the US Capitol on Wednesday The statue was placed on the National Mall as part of a Pump.fun livestream stunt and memecoin promotion Organizers said it honors Trump’s support for cryptocurrency and was timed with the Fed’s interest rate cut The statue [...] The post Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol appeared first on CoinCentral.
FUNToken
FUN$0.009387-0.83%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$8.65+1.66%
Just Memecoin
MEMECOIN$0.002277-2.23%
Partager
Coincentral2025/09/18 15:05
Partager
Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future

Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future

BitcoinWorld Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future The financial world, including the dynamic cryptocurrency market, often hangs on every word from the Federal Reserve. Recently, Jerome Powell’s press conference following the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting concluded, leaving investors and analysts dissecting his remarks for clues about the future economic direction. This event is always a pivotal moment, shaping expectations for inflation, interest rates, and the overall stability of global markets. What Were the Key Takeaways from Jerome Powell’s Press Conference? During Jerome Powell’s press conference, the Fed Chair provided an update on the central bank’s monetary policy decisions and its economic outlook. His statements often reiterate the Fed’s dual mandate: achieving maximum employment and stable prices. This time was no different, with a strong emphasis on managing persistent inflation. Key points from the recent discussion included: Inflation Control: Powell emphasized the Fed’s unwavering commitment to bringing inflation back down to its 2% target. He reiterated that the fight against rising prices remains the top priority, even if it entails some economic slowdown. Interest Rate Policy: While the Fed’s stance on future interest rate adjustments was discussed, the path remains data-dependent. Powell indicated that decisions would continue to be made meeting-by-meeting, based on incoming economic data. Economic Projections: The updated Summary of Economic Projections (SEP) offered insights into the Fed’s forecasts for GDP growth, unemployment, and inflation. These projections help market participants gauge the central bank’s expectations for the economy’s trajectory. Quantitative Tightening (QT): The ongoing process of reducing the Fed’s balance sheet, known as quantitative tightening, was also a topic. This reduction in liquidity in the financial system has broad implications for asset prices. How Did Jerome Powell’s Remarks Impact Cryptocurrency Markets? The conclusion of Jerome Powell’s press conference often sends ripples through traditional financial markets, and cryptocurrencies are increasingly sensitive to these macroeconomic shifts. Digital assets, once thought to be uncorrelated, now frequently react to the Fed’s monetary policy signals. Higher interest rates, for instance, tend to make riskier assets like cryptocurrencies less attractive. This is because investors might prefer safer, interest-bearing investments. Consequently, we often see increased volatility in Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) prices immediately following such announcements. The tightening of financial conditions, driven by the Fed, reduces overall liquidity in the system, which can put downward pressure on asset valuations across the board. However, some argue that this growing correlation signifies crypto’s increasing integration into the broader financial ecosystem. It suggests that institutional investors and mainstream finance are now paying closer attention to digital assets, treating them more like other risk-on investments. Navigating the Economic Landscape After Jerome Powell’s Press Conference For cryptocurrency investors, understanding the implications of Jerome Powell’s press conference is crucial for making informed decisions. The Fed’s policy trajectory directly influences the availability of capital and investor sentiment, which are key drivers for crypto valuations. Here are some actionable insights for navigating this environment: Stay Informed: Regularly monitor Fed announcements and economic data releases. Understanding the macroeconomic backdrop is as important as analyzing individual crypto projects. Assess Risk Tolerance: In periods of economic uncertainty and tighter monetary policy, a reassessment of personal risk tolerance is wise. Diversification within your crypto portfolio and across different asset classes can mitigate potential downsides. Focus on Fundamentals: While market sentiment can be swayed by macro news, projects with strong fundamentals, clear use cases, and robust development teams tend to perform better in the long run. Long-Term Perspective: Cryptocurrency markets are known for their volatility. Adopting a long-term investment horizon can help weather short-term fluctuations driven by macro events like Fed meetings. The challenges include potential continued volatility and reduced liquidity. However, opportunities may arise from market corrections, allowing strategic investors to accumulate assets at lower prices. In summary, Jerome Powell’s press conference provides essential guidance on the Fed’s economic strategy. Its conclusions have a profound impact on financial markets, including the dynamic world of cryptocurrencies. Staying informed, understanding the nuances of monetary policy, and maintaining a strategic investment approach are paramount for navigating the evolving economic landscape. The Fed’s actions underscore the interconnectedness of traditional finance and the burgeoning digital asset space. Frequently Asked Questions (FAQs) Q1: What is the Federal Open Market Committee (FOMC)? A1: The FOMC is the monetary policy-making body of the Federal Reserve System. It sets the federal funds rate target and directs open market operations, influencing the availability of money and credit in the U.S. economy. Q2: How do the Fed’s interest rate decisions typically affect cryptocurrency markets? A2: Generally, when the Fed raises interest rates, it makes borrowing more expensive and reduces liquidity in the financial system. This often leads investors to shy away from riskier assets like cryptocurrencies, potentially causing prices to decline. Conversely, lower rates can stimulate investment in riskier assets. Q3: What does “data-dependent” mean in the context of Fed policy? A3: “Data-dependent” means that the Federal Reserve’s future monetary policy decisions, such as interest rate adjustments, will primarily be based on the latest economic data. This includes inflation reports, employment figures, and GDP growth, rather than a predetermined schedule. Q4: Should I change my cryptocurrency investment strategy based on Jerome Powell’s press conference? A4: While it’s crucial to be aware of the macroeconomic environment shaped by Jerome Powell’s press conference, drastic changes to a well-researched investment strategy may not always be necessary. It’s recommended to review your portfolio, assess your risk tolerance, and consider if your strategy aligns with the current economic outlook, focusing on long-term fundamentals. If you found this analysis helpful, please consider sharing it with your network! Your insights and shares help us reach more readers interested in the intersection of traditional finance and the exciting world of cryptocurrencies. Spread the word! To learn more about the latest crypto market trends, explore our article on key developments shaping Bitcoin price action. This post Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future first appeared on BitcoinWorld.
Union
U$0.013965+5.47%
ChainAware
AWARE$0.004756+0.84%
ChangeX
CHANGE$0.0019753+2.35%
Partager
Coinstats2025/09/18 16:25
Partager
BlackRock and Marvel Studios Acquire Big Stakes in Mutual Capital

BlackRock and Marvel Studios Acquire Big Stakes in Mutual Capital

BlackRock and Marvel Studios acquire major stakes in Mutual Capital, boosting its role as a leader in asset tokenization.]]>
Major
MAJOR$0.16442+3.20%
Partager
Crypto News Flash2025/09/18 17:10
Partager

Actualités tendance

Plus

Crypto Investors Install Golden Trump Bitcoin Statue Outside US Capitol

Jerome Powell’s Press Conference: Crucial Insights Unveiled for the Market’s Future

BlackRock and Marvel Studios Acquire Big Stakes in Mutual Capital

August Crypto Market Review: ETH Leads the Rise, Institutional Funding and Macro Factors Dominate Market Trends

New Gold Protocol Loses $2M in Price Oracle Hack, NGP Token Collapses by 88%