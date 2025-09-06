XRP News Today: Ripple Struggles Continue As PayFi Altcoins Like Remittix Experience Worldwide Attention

Par : Coinstats
2025/09/06 00:00
XRP
XRP$2.8348+1.21%
Wink
LIKE$0.011023+0.74%
XRP news continues to lead the headlines as Ripple faces new criticism in global markets. Though once a blockchain payments frontrunner, Ripple’s struggles have raised doubts about its ability to sustain momentum in a competitive field.  As established networks like XRP deal with current setbacks, investor attention is starting to turn to new PayFi altcoins
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected] pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.
Partager des idées

Vous aimerez peut-être aussi

EU hits Google with €2.95B fine over adtech dominance

EU hits Google with €2.95B fine over adtech dominance

Google got slammed with a €2.95 billion ($3.45 billion) fine on Friday by European Union regulators over how it runs its advertising technology business. The fine, one of the biggest antitrust penalties in EU history, is tied to accusations that Google has been using its size to rig the adtech market in its favor. The […]
FINE
FINE$0.0000000014002-9.06%
Partager
Cryptopolitan2025/09/06 01:31
Partager
FalconX plans to launch an IPO in 2025 and has started preliminary negotiations

FalconX plans to launch an IPO in 2025 and has started preliminary negotiations

PANews reported on June 19 that according to Decrypt, cryptocurrency prime broker FalconX is in initial contact with investment bank advisors and plans to submit an IPO application as early
Juneo Supernet
JUNE$0.1014-11.82%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06425+2.83%
Partager
PANews2025/06/19 08:26
Partager
Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.7)

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.7)

$LLJEFFY&#39;s &quot;fake death exit&quot; is full of controversy
Sleepless AI
AI$0.1252+6.91%
Memecoin
MEME$0.002493+4.04%
MEMES
MEMES$0.00004641+7.33%
Partager
PANews2025/05/07 09:57
Partager

Actualités tendance

Plus

EU hits Google with €2.95B fine over adtech dominance

FalconX plans to launch an IPO in 2025 and has started preliminary negotiations

Ai&Meme Daily, a picture to understand the popular Ai&Memes in the past 24 hours (2025.5.7)

Met a former colleague at an offline event, Clanker developer was exposed for "stealing Velodrome funds" and quit the team

A Hyperliquid whale closed 105.26 BTC and made a profit of $449,000