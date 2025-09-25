XRP (CRYPTO: XRP) may have stagnated over the month, but cryptocurrency bettors haven’t completely discounted the possibility of fresh all-time highs by year-end.read moreXRP (CRYPTO: XRP) may have stagnated over the month, but cryptocurrency bettors haven’t completely discounted the possibility of fresh all-time highs by year-end.read more

XRP Punters Still Eye $4 Despite Recent Slump — Here's How Prediction Markets Are Betting

Par : Coinstats
2025/09/25 17:47
XRP (CRYPTO: XRP) may have stagnated over the month, but cryptocurrency bettors haven’t completely discounted the possibility of fresh all-time highs by year-end.

Wormhole token soars following tokenomics overhaul, W reserve launch

Wormhole token soars following tokenomics overhaul, W reserve launch

Wormhole’s native token has had a tough time since launch, debuting at $1.66 before dropping significantly despite the general crypto market’s bull cycle. Wormhole, an interoperability protocol facilitating asset transfers between blockchains, announced updated tokenomics to its native Wormhole (W) token, including a token reserve and more yield for stakers. The changes could affect the protocol’s governance, as staked Wormhole tokens allocate voting power to delegates.According to a Wednesday announcement, three main changes are coming to the Wormhole token: a W reserve funded with protocol fees and revenue, a 4% base yield for staking with higher rewards for active ecosystem participants, and a change from bulk unlocks to biweekly unlocks.“The goal of Wormhole Contributors is to significantly expand the asset transfer and messaging volume that Wormhole facilitates over the next 1-2 years,” the protocol said. According to Wormhole, more tokens will be locked as adoption takes place and revenue filters back to the company.Read more
Coinstats2025/09/18 02:41
“Negative Precedent for the Entire Crypto Market”: NBU Partially Suspends Trustee in Ukraine

“Negative Precedent for the Entire Crypto Market”: NBU Partially Suspends Trustee in Ukraine

The National Bank of Ukraine (NBU), after inspecting the activities of Trustee Global, said that the latter provides payment services in Ukraine without proper authorization. The regulator pointed to the transfer of funds without opening a bank account and execution of payment transactions with clients’ funds through the application. The company is obliged to stop […] Сообщение “Negative Precedent for the Entire Crypto Market”: NBU Partially Suspends Trustee in Ukraine появились сначала на INCRYPTED.
Incrypted2025/09/23 17:32
Democrats Probe Trump Aides’ Links To Crypto And Major Chip Deals—NYT

Democrats Probe Trump Aides’ Links To Crypto And Major Chip Deals—NYT

Democratic senators are seeking an investigation into potential ethics violations involving Trump administration officials in relation to significant cryptocurrency deals and national security.  The inquiry follows a New York Times report that highlighted two multibillion-dollar transactions with the United Arab Emirates (UAE), which raised alarms over the US decision to allow the Emirates to import […]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.529-2.48%
Major
MAJOR$0.12948-7.44%
Bitcoinist2025/09/25 18:00
