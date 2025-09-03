Прогноз цен на XRP от ведущего ИИ

Недавно рынок криптовалют пережил резкий спад, и тревожные настроения быстро охватили его участников. Вокруг звучали предсказания “медвежьего” сценария. Но эксперты и искусственный интеллект Claude AI сохраняют хладнокровие и смотрят в будущее с уверенностью и оптимизмом. Есть и хорошие новости. Bitcoin уверенно взял отметку в 110 000, сейчас торгуясь около $111 000, это чуть ниже максимума августа на $124 000. При этом инвесторы сохраняют позитивный настрой. Почему? Впервые за историю Биткоина регуляторы демонстрируют более благоприятный подход, что обещает стабильность и рост в дальнейшем. Ethereum недавно обновил рекорд, достигнув отметки в $4950, закрепив за собой лидерство среди альткоинов. Этот импульс вдохнул новую жизнь в мем-токены на базе ETH и поддержал общий рост альтернативных монет. Также активизировался и DeFi-сектор: инвесторов заинтересовал проект HYLQ от Hyperliquid, о котором мы подробно рассказали далее.

XRP (Ripple): Claude AI предсказывает скорый взлет цены

Экосистема Hyperliquid запустила новый DeFi-проект

2025 стал прорывным годом для XRP. Монета обыграла SEC, прорвала доллар и выросла на 400% за двенадцать месяцев. Claude предсказывает, что ралли еще живо и готово к новому этапу. Принятие стремительно растет: все больше пользователей подключается к сети. Также отмечается, что только что запустилась XRP Mastercard, а значит, криптовалютные карты вступают в игру наравне с привычными кредитными. Вероятен также запуск ETF в октябре. Старший аналитик Coinbase сказал, “Если ФРС начнет смягчение, рисковый капитал потечет обратно в крипто. И XRP готов засиять”. На наш взгляд XRP сейчас формируется как первоклассный вариант для инвестиций. Актив стабильно выполняет все требования регуляторов, соблюдает правила и выходит на первый план в трансграничных платежах. Долгосрочные перспективы все еще выглядят бычьими, но сентябрь исторически слабый месяц для криптовалютного рынка. Хотя XRP ожидается выше $5, трейдерам нужно оставаться осторожными. Импульс пока шаткий. RSI на уровне 39 показывает слабый спрос. MACD висит чуть ниже нейтрали. Свечи рисуют волчки прямо на сопротивлении, обычно это намекает, что прорыв близко. Потенциальное движение к $10 очевидно в долгосрочке. Но сначала нужно пробить сопротивление на $3,66. Это тот ровень, от которого цену отбросило, прежде чем она снова нырнула под $3.HYLQ – уникальная компания, удерживающая на своем счету токены $HYPE. Этот шаг был сделан не случайно. Бизнес-компания теперь напрямую работает с криптовалютой и использует ее для своего развития. Главная цель HYLQ – открыть регулируемый доступ к экосистеме Hyperliquid. Рассмотрим, что это такое? HYLQ – современная DeFi-платформа, где цифровые активы можно не только изучать, но и применять в реальной финансовой среде. Почему она сейчас нам интересна? Акции компании позволяют следить за динамикой токенов, даже если вы сами их не покупаете. Это ваш прямой доступ к Hyperliquid. Также HYLQ показывает, как DeFi-инструменты работают в корпоративной среде. Проверяем новые технологии совместно. Компания торгуется на Canadian Securities Exchange. Значит, публикует отчеты и раскрывает данные, как и любой другой публичный бизнес. Прозрачность всегда привлекала трейдеров, и HYLQ может этим похвастаться. Давайте посмотрим еще шире. HYLQ – это отличный пример того, как классический фондовый рынок и криптомир начинают работать вместе. Через эту компанию инвесторы видят, как цифровые активы становятся частью стратегии реального бизнеса. Проще говоря, HYLQ дает возможность заглянуть в будущее. Она показывает, как криптотехнологии шаг за шагом входят в финансовую систему. И для инвесторов это шанс быть в центре развития рынка.

ПЕРЕЙТИ К ПРОЕКТУ