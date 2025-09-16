Yala: Avoid any transactions or operations related to YU and YBTC before the new plan is implemented

PANews reported on September 16th that Yala, the previously hacked stablecoin project, issued a security alert on the X platform, strongly advising users to avoid any transactions or operations related to YU and YBTC until the new plan is officially implemented. Taking action now could complicate subsequent processing and delay fund recovery.

