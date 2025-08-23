Yi Lihua: ETH has consistently outperformed BTC during the interest rate cut cycle, with the goal of breaking through $10,000

PANews reported on August 23rd that Liquid Capital founder Yi Lihua wrote on the X platform: "As we expected, after ETH broke through its all-time high, the next target was to reach a new high for the BTC exchange rate. ETH's target is to exceed 10,000. During the interest rate cut cycle, ETH has consistently outperformed BTC, and at the same time, mainstream cryptocurrencies have seen a rally (including ETH ecosystem leaders ENA, AAVE, Pendle, UNI, as well as SOL, TON, LTC, etc.). Once again, avoid shorting and increase your positions during pullbacks. In a bull market, don't be afraid of high prices, and don't use high leverage to prevent short-term pullbacks. Focus on exploring OTC income."
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter [email protected]
pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.