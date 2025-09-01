Zach XBT lekt paid-post prijslijst van 200 crypto‑influencers

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Een nieuw lek rond crypto‑marketing werpt een schaduw over de geloofwaardigheid van zogeheten ‘influencers’ in de sector. Onderzoeksaccount ZachXBT deelde op X  een zogenoemde “price sheet” van een project dat meer dan 200 influencers recent benaderde. In het document staan niet alleen de bedragen die zij zouden rekenen voor promotie, maar ook hun wallet‑adressen. Een pijnlijke inkijk in hoe sterk crypto en geloofwaardigheid op social media met elkaar uit balans raken. Onthullingen van het lek Meer dan 160 accounts bleken daadwerkelijk betalingen te hebben ontvangen. Toch kozen slechts een handvol van hen ervoor om hun posts als advertentie te labelen. De rest presenteerde de content alsof het onafhankelijke meningen waren. Voor een sector die vaak transparantie predikt, is dat op z’n zachtst gezegd ironisch. Het legt bloot dat veel volgers niet het eerlijke verhaal krijgen, maar een gesponsorde boodschap die gewoon mooi en slim verpakt is. NEW LEAK: Price sheet of 200+ crypto influencers and their wallet addresses from a project they were recently contacted by to promote. From 160+ accounts who accepted the deal I only saw <5 accounts actually disclose the promotional posts as an advertisement. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2025 De rol van influencers in crypto Influencers profileren zich graag als experts of gidsen in het doolhof van crypto. Dit lek toont echter dat commerciële afspraken een veel grotere rol spelen dan ze willen toegeven. Het ontbreken van disclosure zorgt voor een scheef speelveld: de influencer profiteert, terwijl de volger het risico draagt. Dat vergroot de kans dat beginners zich laten verleiden door projecten die meer marketingbudget dan inhoudelijke waarde hebben. Many such cases — ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2025 Tegelijkertijd is het eerlijk om te erkennen dat influencers ook zeker een positieve rol kunnen spelen. Velen helpen om complexe concepten uit te leggen, maken nieuwe technologie toegankelijk en dragen bij aan een bredere adoptie van blockchain en digitale assets in het algemeen. Dankzij hun bereik kunnen ze kennis verspreiden naar een publiek dat anders misschien nooit met crypto in aanraking zou komen. Het probleem ontstaat pas wanneer commerciële belangen de boventoon voeren en de grens tussen educatie en promotie vervaagt. Uiteindelijk laat dit lek zien dat de kracht van influencers twee kanten kent: ze kunnen waardevolle kennis delen en de sector vooruithelpen, maar even goed misbruikt worden als vehikel voor snelle winst. Juist daarom is het essentieel dat zij hun verantwoordelijkheid nemen en transparant zijn over hun motieven. Alleen dan kan hun invloed daadwerkelijk bijdragen aan een gezonde en volwassen cryptomarkt. En zo niet, dan zijn er gelukkig veel mensen in de community die dit soort praktijken stevig aan de kaak stelt. Agreed there’s nothing wrong with paid promotions when you disclose and it’s a project you genuinely believe in. — ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2025 Ontbreken van handhaving en regulering Wat de situatie verergert, is dat er nauwelijks effectieve handhaving of regulering bestaat om dit soort praktijken tegen te gaan. Terwijl traditionele advertentiecampagnes vaak onder toezicht staan van toezichthouders, ontbreekt bij crypto‑promoties een vergelijkbaar kader. Dit schept een vacuüm waarin influencers vrijwel ongestoord betaalde promoties kunnen uitvoeren zonder angst voor sancties. Het gebrek aan duidelijke regels maakt het voor kwaadwillende partijen eenvoudig om misleidende campagnes te draaien, waardoor vooral beginnende beleggers extra kwetsbaar blijven. Yes it’s illegal in most jurisdictions but just is rarely enforced — ZachXBT (@zachxbt) September 1, 2025 Schimmige marketingpraktijken Betaalde promotie zonder transparantie is op zich niet nieuw, maar de omvang van dit lek maakt duidelijk dat het systeem diepgeworteld is. Meer dan 200 namen op één lijst, dat is geen incident maar een industrie. Het voedt de twijfel over de integriteit van influencers die vooral jagen op snelle winsten en hypes, terwijl duurzame adoptie en degelijkheid zelden de prioriteit krijgen. Bovendien straalt dit ook niet positief af op de projecten zelf. Wanneer hun zichtbaarheid vooral wordt gekocht via schimmige deals met influencers, roept dat vragen op over de kwaliteit en intenties van die projecten. Als dit de manier is waarop ze onder de aandacht willen komen, dan ondermijnt dat hun geloofwaardigheid nog verder. Good Guy Zach Platforms en communities blijken moeilijk grip te krijgen op deze praktijken. Slechts een klein aantal influencers neemt de moeite om hun content als betaalde promotie te labelen, waardoor de overgrote meerderheid ongestoord kan doorgaan alsof het om onafhankelijke adviezen gaat. Dat tast niet alleen het vertrouwen in individuele namen aan, maar schaadt de geloofwaardigheid van de sector als geheel. Juist in dit gat tussen schijn en werkelijkheid zijn onderzoekers als ZachXBT van belangrijke waarde. Hij maakt zichtbaar wat anders verborgen zou blijven en laat zien hoe ver de verwevenheid tussen marketing en beïnvloeding reikt. Door zijn vasthoudendheid krijgen volgers de kans om bewuster keuzes te maken en ontstaat er tenminste enige tegenkracht bij de promotie van dit soort projecten. Good guy Zach, keep up the good work! Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Good guy Zach, keep up the good work!

Het bericht Zach XBT lekt paid-post prijslijst van 200 crypto‑influencers is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

