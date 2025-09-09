ZachXBT: Aqua suspected of Rug Pull, involving approximately $4.65 million SOL

PANews reported on September 9th that on-chain investigator ZachXBT published a post early this morning alleging that the Solana project Aqua is suspected of absconding with funds totaling approximately 21,770 SOL (approximately $4.65 million). The project had previously been promoted by Meteora, Quill Audits, Helius, SYMMIO, Dialect, and several influencers. A few hours ago, the funds were split into four parts and transferred through an intermediate address before being transferred to multiple instant exchanges. The Aqua team has now disabled comments on all posts on the X platform.

