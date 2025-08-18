ZachXBT: BlockDAG Network has been in pre-sale for over 1.5 years and is suspected to be an investment scam

PANews reported on August 18th that crypto investigator ZachXBT has revealed that BlockDAG Network is suspected of being a fraudulent project and investment scam. The project has been running pre-sales for over 1.5 years, but has never officially concluded. The project is also suspected of regularly transferring investor funds to multiple exchange accounts and using fabricated data to create market panic and attract retail investment.

