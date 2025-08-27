ZachXBT: Crypto.com covered up a major incident, but I cannot disclose the details yet.

According to PANews on August 27, on-chain detective ZachXBT tweeted, "Crypto[.]com also covered up a major incident in the past and never made it public. But I am not allowed to disclose the details now."

Earlier news broke that Yorkville Acquisition Corp. (Nasdaq: YORK), Trump Media & Technology Group (Nasdaq, NYSE Texas: DJT), and Crypto.com announced they had reached a definitive agreement for a business combination to establish Trump Media Group CRO Strategy, Inc., a digital asset reserve company focused on acquiring CRO, the native token of the Cronos ecosystem.