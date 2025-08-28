ZachXBT: The XRP community has not brought any value to the industry and will no longer provide assistance

According to PANews on August 28th, ZachXBT, an on-chain detective, stated in a post on the X platform that he had previously assisted in a theft incident caused by an XRP Ledger issue, but would no longer provide any assistance to the XRP community. ZachXBT believes that the XRP community, aside from providing exit liquidity for insiders, has not brought any value to the industry and is therefore not worthy of support. He also stated that this view also applies to projects such as Cardano (ADA), Pulsechain, and Hedera.

