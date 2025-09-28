Zuid‑Koreaanse actrice vermijdt cel na crypto‑witwassen

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Zuid‑Koreaanse actrice Hwang Jung‑eum is gevonnis met een voorwaardelijke straf opgelegd nadat ze circa ₩4,34 miljard via cryptotransacties uit haar eigen bureau had verduisterd. De rechtbank nam haar volledige terugbetaling mee in de uitspraak. De crypto‑investeringen en verduistering De Jeju District Court veroordeelde Hwang Jung‑eum tot een gevangenisstraf van twee jaar, maar deze werd geschorst voor een periode van vier jaar. De aanklacht stelde dat zij in 2022 geld uit haar eigen managementbureau had onttrokken. Ongeveer ₩4,2 miljard daarvan werd geïnvesteerd in cryptocurrency, terwijl het resterende deel gebruikt werd voor onroerendgoed betalingen en lokale belastingen via creditcards. Tijdens de zitting van 15 mei had Hwang alle beschuldigingen erkend en verzocht om uitstel zodat ze het volledige bedrag kon terugbetalen. Op dat moment had ze al circa ₩3 miljard gerestitueerd. Later volgden twee betalingen op 30 mei en 5 juni, waarmee ze de volledige som had terugbetaald. De rechtbank nam dit zwaar mee als verzachtende omstandigheid. Milde straf door terugbetaling en blanco verleden Procureurs hadden aanvankelijk een gevangenisstraf van drie jaar geëist, maar de rechter koos voor de voorwaardelijke sanctie mede op basis van haar terugbetaling en het feit dat zij geen eerdere veroordelingen had op haar naam staan. Hwang verliet de rechtszaal zichtbaar geëmotioneerd. NEW: South Korean actor Hwang Jung-eum, co-host of SBS Plus’s reality show “Because I’m Single,” is facing legal action for allegedly embezzling 4.34 billion won ($3.1 million) from her own entertainment agency and investing around 4.2 billion won of it in cryptocurrency. pic.twitter.com/XYWfCGKebB — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 27, 2025 Publieke terugslag en herstel De zaak veroorzaakte flinke opschudding in de Koreaanse media. Sommige tv‑stations verwijderden fragmenten met Hwang uit uitzendingen. Ook adverteerders zoals een gezondheidsdrankproducent beëindigden plots campagnes waarin zij betrokken was. Wat haar carrière betreft, begon Hwang in 2002 als lid van de idolgroep Sugar, waarna ze overstapte naar acteren. Ze werd bekend dankzij rollen in populaire dramaseries zoals Kill Me, Heal Me en She Was Pretty. In haar slotverklaring zei Hwang dat ze door druk en ambitie fouten had gemaakt, dat ze spijt had, en dat ze probeerde het bureau uit te breiden zonder zich voldoende te verdiepen in financiële regels. Ze benadrukte dat ze de tekortkomingen inzag en verantwoordelijkheid wilde nemen. Straf ‘uitgesteld, niet kwijt’ Uiteindelijk kreeg Hwang Jung‑eum een voorwaardelijke straf: geen directe gevangenisstraf, mits goede gedragingen de komende vier jaar. De rechtbank zag haar volledige terugbetaling als doorslaggevend. Wat rest is het publieke oordeel en de uitdaging van herstel in een rechtszaak waarbij crypto en beroemdheid elkaar kruisten, met een subtiel signaal: de straf is uitgesteld, niet kwijt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Zuid‑Koreaanse actrice vermijdt cel na crypto‑witwassen is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Zuid‑Koreaanse actrice Hwang Jung‑eum is gevonnis met een voorwaardelijke straf opgelegd nadat ze circa ₩4,34 miljard via cryptotransacties uit haar eigen bureau had verduisterd. De rechtbank nam haar volledige terugbetaling mee in de uitspraak. De crypto‑investeringen en verduistering De Jeju District Court veroordeelde Hwang Jung‑eum tot een gevangenisstraf van twee jaar, maar deze werd geschorst voor een periode van vier jaar. De aanklacht stelde dat zij in 2022 geld uit haar eigen managementbureau had onttrokken. Ongeveer ₩4,2 miljard daarvan werd geïnvesteerd in cryptocurrency, terwijl het resterende deel gebruikt werd voor onroerendgoed betalingen en lokale belastingen via creditcards. Tijdens de zitting van 15 mei had Hwang alle beschuldigingen erkend en verzocht om uitstel zodat ze het volledige bedrag kon terugbetalen. Op dat moment had ze al circa ₩3 miljard gerestitueerd. Later volgden twee betalingen op 30 mei en 5 juni, waarmee ze de volledige som had terugbetaald. De rechtbank nam dit zwaar mee als verzachtende omstandigheid. Milde straf door terugbetaling en blanco verleden Procureurs hadden aanvankelijk een gevangenisstraf van drie jaar geëist, maar de rechter koos voor de voorwaardelijke sanctie mede op basis van haar terugbetaling en het feit dat zij geen eerdere veroordelingen had op haar naam staan. Hwang verliet de rechtszaal zichtbaar geëmotioneerd. NEW: South Korean actor Hwang Jung-eum, co-host of SBS Plus’s reality show “Because I’m Single,” is facing legal action for allegedly embezzling 4.34 billion won ($3.1 million) from her own entertainment agency and investing around 4.2 billion won of it in cryptocurrency. pic.twitter.com/XYWfCGKebB — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 27, 2025 Publieke terugslag en herstel De zaak veroorzaakte flinke opschudding in de Koreaanse media. Sommige tv‑stations verwijderden fragmenten met Hwang uit uitzendingen. Ook adverteerders zoals een gezondheidsdrankproducent beëindigden plots campagnes waarin zij betrokken was. Wat haar carrière betreft, begon Hwang in 2002 als lid van de idolgroep Sugar, waarna ze overstapte naar acteren. Ze werd bekend dankzij rollen in populaire dramaseries zoals Kill Me, Heal Me en She Was Pretty. In haar slotverklaring zei Hwang dat ze door druk en ambitie fouten had gemaakt, dat ze spijt had, en dat ze probeerde het bureau uit te breiden zonder zich voldoende te verdiepen in financiële regels. Ze benadrukte dat ze de tekortkomingen inzag en verantwoordelijkheid wilde nemen. Straf ‘uitgesteld, niet kwijt’ Uiteindelijk kreeg Hwang Jung‑eum een voorwaardelijke straf: geen directe gevangenisstraf, mits goede gedragingen de komende vier jaar. De rechtbank zag haar volledige terugbetaling als doorslaggevend. Wat rest is het publieke oordeel en de uitdaging van herstel in een rechtszaak waarbij crypto en beroemdheid elkaar kruisten, met een subtiel signaal: de straf is uitgesteld, niet kwijt. Koop je crypto via Best Wallet Best wallet is een topklasse crypto wallet waarmee je anoniem crypto kan kopen. Met meer dan 60 chains gesupport kan je al je main crypto coins aanschaffen via Best Wallet. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek. Het bericht Zuid‑Koreaanse actrice vermijdt cel na crypto‑witwassen is geschreven door Sebastiaan Krijnen en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.