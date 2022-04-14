CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
Fogo
FOGO
Fogo
--0.00%
Prix acheteur le plus élevé(--)
--
Prix vendeur le plus bas(--)
--
Volume 24 h(--)
--
Volume total(--)
--
À déterminer ~ À déterminer
À déterminer
0.00%
Voir
Prix acheteur le plus élevé(--)
--
Prix vendeur le plus bas(--)
--
Volume 24 h(--)
--
Volume total(--)
--
À déterminer ~ À déterminer
À déterminer
0.00%
Voir
Graphique de marché
Info
Graphique de marché
Info
1m
15m
30m
1H
4H
1J
7J
Carnet d'ordres
Exécuté
Carnet d'ordres
Exécuté
Filtres
QuantitéMontantAction
Prix
QuantitéMontantAction