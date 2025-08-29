Informations sur le prix de 5TARS (5TARS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00100232 $ 0.00100232 $ 0.00100232 Bas 24 h $ 0.00100893 $ 0.00100893 $ 0.00100893 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00100232$ 0.00100232 $ 0.00100232 Haut 24 h $ 0.00100893$ 0.00100893 $ 0.00100893 Sommet historique $ 0.0084954$ 0.0084954 $ 0.0084954 Prix le plus bas $ 0.00100232$ 0.00100232 $ 0.00100232 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.44% Variation du prix (7 j) -8.04% Variation du prix (7 j) -8.04%

Le prix en temps réel de 5TARS (5TARS) est de $0.00100448. Au cours des dernières 24 heures, 5TARS a évolué entre un minimum de $ 0.00100232 et un maximum de $ 0.00100893, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de 5TARS est $ 0.0084954, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00100232.

En termes de performance à court terme, 5TARS a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.44% sur 24 heures et de -8.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour 5TARS (5TARS)

Capitalisation boursière $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Offre en circulation 0.00 0.00 0.00 Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de 5TARS est de $ 0.00, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de 5TARS est de 0.00, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.00M.