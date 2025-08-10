Obtenez des mises à jour en temps réel du prix de STZ en USD sur MEXC. Restez informé avec les dernières données et analyse du marché. C'est essentiel pour prendre des décisions de trading intelligentes sur le marché des cryptomonnaies qui évolue rapidement. MEXC est votre plateforme de référence pour les informations précises sur le prix de STZ.

Le prix de 99Starz (STZ) est actuellement de 0.00606142 USD avec une capitalisation boursière de $ 0.00 USD. Le prix de STZ en USD est mis à jour en temps réel.

Performance du prix de 99Starz (STZ) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de 99Starz en USD était de $ +0.00058126.

Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de 99Starz en USD était de $ -0.0016706364.

Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de 99Starz en USD était de $ -0.0030812179.

Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de 99Starz en USD était de $ -0.003690469872983215.

Période Variation (USD) Variation (%) Aujourd'hui $ +0.00058126 +10.61% 30 jours $ -0.0016706364 -27.56% 60 jours $ -0.0030812179 -50.83% 90 jours $ -0.003690469872983215 -37.84%

Analyse de prix de 99Starz (STZ)

Découvrez la dernière analyse de prix de 99Starz : le haut et le bas en 24 h, le sommet historique et les évolutions quotidiennes :

Bas 24 h $ 0.00528637$ 0.00528637 $ 0.00528637 Haut 24 h $ 0.00669041$ 0.00669041 $ 0.00669041 Sommet historique $ 0.977213$ 0.977213 $ 0.977213 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +10.61% Variation du prix (7 j) +15.92%

Informations de marché pour 99Starz (STZ)

Analysez les statistiques du marché : la capitalisation boursière, le volume de trading sur 24 heures et l'offre en circulation :