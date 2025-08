Informations sur ALVIDO (ALVIDO)

ALVIDO is the native utility and governance token of the Alvido Web3 gaming ecosystem. Designed to fuel a new era of decentralized entertainment, ALVIDO empowers players, developers, and stakeholders through transparent incentives, real ownership, and community-driven growth.

Site officiel : https://alvido.org/ Livre blanc : https://docs.alvido.org/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/address/0x60D370f59d81bd212d63a4EA9085d83ec8125584