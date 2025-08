Informations sur B1O AI (B1OAI)

B1O (Bio-Inspired AI One) is a DeSci-driven, AI-powered bio digital wellness and nutrition platform that merges human biology with AI algorithms.Powered by a modular, bio-aligned AI system, it offers personalized meal plans, real-time health tracking, and cognitive optimization tools.

Site officiel : https://www.b1o.io/ Livre blanc : https://docs.google.com/document/u/1/d/e/2PACX-1vTJAKLidwNcfuv7naIDZFkL8x2jKK7AeZ9ZpWwwqIYT1dcukcQFXwwEHh2LGEqkRFQ23tzG4H9njl98/pub Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x985bfed8248ed108c2accd3f9f09add84b005872