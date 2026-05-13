Qu'est-ce que Baobao ?

Baobao dispose d'une offre totale de 999 958 307 tokens et a été lancé équitablement sur Pump, garantissant ainsi l'accessibilité et l'équité pour tous les participants. Le modèle de lancement équitable du projet vise à favoriser dès le départ une communauté inclusive et décentralisée, permettant aux utilisateurs de rejoindre le projet et de profiter de son potentiel de croissance.

Qu'est-ce qui rend Baobao unique ?

La connexion du projet avec des soutiens influents et son positionnement unique en tant que token compagnon ouvrent de nouvelles portes pour une croissance future et une implication au sein d'une communauté dédiée.

Quelles sont les prochaines étapes pour Baobao ?

À mesure que Baobao entre sur le marché, il est prêt à suivre la trajectoire des tokens mèmes similaires.

Quel est le prix actuel de BaoBao ?

Le prix en direct de BaoBao (BAOBAO) est de €0.000064952476561620000 EUR. Cette évaluation en temps réel est mise à jour en continu et regroupe les prix provenant des principales bourses mondiales afin de vous garantir un taux de marché précis.

Comment se positionne BaoBao sur le marché ?

BaoBao occupe actuellement le rang n°7614 sur le marché, soutenu par une capitalisation boursière de €34209.8937905040000. Ce classement est influencé par la profondeur de liquidité, la demande globale des investisseurs et l'offre de tokens en circulation.

Quelle est l'offre en circulation de BAOBAO ?

L'offre en circulation de BAOBAO est de 528673121.59060085 tokens, ce qui représente la quantité disponible sur le marché ouvert. Ce chiffre joue un rôle important dans la détermination de la valorisation du marché, de la rareté ainsi que des dynamiques d'inflation à long terme.

Quelle est la fourchette de prix sur 24 heures pour BaoBao ?

Durant les dernières 24 heures, BaoBao a échangé dans une fourchette comprise entre €0.000063121749967395000 (plus bas sur 24 heures) et €0.00006513980672475000 (plus haut sur 24 heures). Cette fourchette de volatilité aide les traders à comprendre l'élan à court terme et l'imprévisibilité du marché.

À quel point BaoBao est-il éloigné de son plus haut historique et de son plus bas historique ?

BaoBao a atteint un plus haut historique de €0.000090225018569340000, tandis que le prix le plus bas enregistré (ATL) est de €0.00002086176816675000. Ces références historiques permettent aux traders d'évaluer le potentiel de prix à long terme et les cycles du marché.

À quel point le trading de BAOBAO est-il actif aujourd'hui ?

Le volume d'échanges des dernières 24 heures s'élève à €--, reflétant la participation actuelle sur le marché. Un volume plus élevé indique souvent un intérêt accru des investisseurs et une liquidité plus profonde sur le marché.

Qu'est-ce qui influence la direction récente de la tendance pour BaoBao ?

La variation actuelle du prix de 1.03% sur les dernières 24 heures est façonnée par le sentiment du marché, l'activité de trading, les facteurs macroéconomiques ainsi que les mises à jour spécifiques à l'écosystème concernant Solana Ecosystem. Une augmentation soudaine du volume peut également agir comme catalyseur pour des mouvements brusques de prix.