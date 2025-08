Informations sur BBQ (BBQ)

BBQCoin is an innovative project based on the TON blockchain that combines GameFi, blockchain, and AI technologies.

Site officiel : https://www.bbqcoin.ai/ Livre blanc : https://www.bbqcoin.ai/BBQCoin_Whitepaper.pdf Explorateur de blocs : https://tonviewer.com/EQD2ERclkQ5n6lv3Kthdbq3CaOOSmlY7zQcwYGa9rTIK7CNZ