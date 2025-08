Informations sur BOBODINO (BOBOD)

BoBo is a meme-powered Web3 gaming project built on Telegram Mini App, featuring an adorable green dinosaur named BoBo.Designed for quick, casual fun, players can jump, dodge, and collect rewards while earning $BOBOD tokens directly from Telegram chat — no downloads or wallet setup required.

Site officiel : https://www.bobo-dino.io/ Livre blanc : https://bobo-dino.gitbook.io/bobo-dino/ Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x48AF1Fa1a014B003931187cdECdf94D5A3ba03b9