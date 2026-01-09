La guilder des Antilles néerlandaises, également appelée Florin des Antilles néerlandaises, est la monnaie fiduciaire des territoires caribéens de Curaçao et de Sint Maarten. Ces deux îles font partie du Royaume des Pays-Bas et utilisent la guilder des Antilles comme monnaie officielle depuis la dissolution des Antilles néerlandaises en 2010.

Le florin des Antilles joue un rôle essentiel dans la vie économique quotidienne de ces îles. Elle est employée pour toutes les transactions financières, que ce soit pour acheter des produits alimentaires, régler des factures ou conclure des opérations commerciales. Bien que le dollar américain soit également accepté dans ces territoires en raison de leur proximité géographique avec les États-Unis, le florin des Antilles demeure la monnaie principale et la devise légale.

Cette monnaie est désignée par le symbole NAf ou ANG et se divise en 100 cents. Les pièces sont émises en coupures de 1, 5, 10, 25 et 50 cents ainsi qu'en 1 et 5 guilders, tandis que les billets sont disponibles en coupures de 10, 20, 50, 100 et 250 guilders.

La Banque centrale de Curaçao et de Sint Maarten est chargée d'émettre et de réguler la guilder des Antilles. Elle veille à la stabilité de la monnaie et supervise la politique monétaire afin de maintenir la stabilité économique dans la région. Cela inclut la gestion de l'inflation et le contrôle de la masse monétaire pour soutenir la croissance économique et la santé financière de ces îles.

En conclusion, le florin des Antilles néerlandaises constitue un élément incontournable des économies de Curaçao et de Sint Maarten. Malgré l'acceptation généralisée du dollar américain, la guilder des Antilles conserve sa place de monnaie officielle. Son utilisation est universelle au sein de ces territoires, soutenant tous les aspects de leur vie économique. Ainsi, comprendre son rôle et son fonctionnement est crucial pour quiconque souhaite s'engager dans des activités financières dans cette région.