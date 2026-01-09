Le ngultrum bhoutanais est la monnaie officielle et nationale du Royaume du Bhoutan, un pays enclavé situé dans l’Himalaya oriental. Il est désigné par le symbole Nu. et est utilisé dans la vie économique quotidienne des citoyens bhoutanais pour tous types de transactions, allant de l’achat de produits alimentaires au paiement de services. Il convient de noter que la roupie indienne est également acceptée comme monnaie ayant cours légal au Bhoutan, en raison des relations économiques et politiques étroites entre le Bhoutan et l’Inde.

Le Ngultrum bhoutanais est émis et réglementé par la Royal Monetary Authority of Bhutan, la banque centrale du pays. Cette monnaie est disponible sous forme de pièces et de billets. Les pièces sont frappées en coupures de 5, 10, 20, 25 et 50 Ch., tandis que les billets sont imprimés en coupures de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 et 1 000 Nu. La monnaie arbore des motifs complexes qui reflètent le riche patrimoine culturel et la beauté naturelle du pays.

Le Ngultrum bhoutanais est une monnaie fiduciaire, ce qui signifie qu'il n'est pas adossé à une marchandise physique telle que l'or ou l'argent. À la place, sa valeur repose sur la confiance et la crédibilité des personnes qui l'utilisent. La valeur du Ngultrum bhoutanais par rapport aux autres monnaies est déterminée par les dynamiques du marché des changes.

Sur le marché financier mondial, le Ngultrum bhoutanais n'est pas aussi largement échangé que d'autres grandes monnaies. Cela s'explique en grande partie par la politique économique du Bhoutan, qui privilégie le Bonheur National Brut au lieu du Produit Intérieur Brut, limitant ainsi son exposition économique mondiale. En conséquence, le Ngultrum bhoutanais n'est peut-être pas facilement disponible sur les marchés des changes en dehors du Bhoutan et de l'Inde.

En conclusion, le Ngultrum bhoutanais constitue une représentation significative de l'économie et de la culture du Bhoutan. Son utilisation, sa gestion et sa valeur sont étroitement liées aux politiques économiques uniques du pays ainsi qu'à ses solides liens avec l'Inde. Il joue un rôle crucial dans l'économie nationale et sert de moyen d'échange pour les biens et services à l'intérieur du pays. Comme toutes les monnaies, la valeur du Ngultrum bhoutanais est susceptible de varier en fonction de divers facteurs économiques.