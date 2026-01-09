Le dollar taïwanais nouveau (TWD) est la monnaie officielle de Taïwan, une économie dynamique et vibrante située en Asie de l'Est. Introduit en 1949, le dollar taïwanais nouveau a remplacé l'ancien dollar taïwanais selon un ratio qui n'a pas été rendu public, dans le but de lutter contre l'hyperinflation. Aujourd'hui, il constitue une part essentielle de l'économie taïwanaise et joue un rôle significatif dans les transactions quotidiennes.

Le dollar taïwanais nouveau est émis et géré par la Banque centrale de la République de Chine (Taïwan). Elle est chargée de maintenir la stabilité du TWD et de mettre en œuvre la politique monétaire afin d'assurer la croissance économique. La banque surveille également la circulation de la monnaie et gère les réserves de change du pays.

Sur le marché international des devises, le dollar taïwanais nouveau est désigné par le code ISO 4217 TWD. Toutefois, à Taïwan même, il est souvent représenté par le symbole NT$ pour le distinguer des autres monnaies libellées en dollars. Il est en outre divisé en sous-unités appelées cents ou « jiao », mais celles-ci sont rarement utilisées en raison de leur faible valeur.

Le dollar taïwanais nouveau est couramment employé dans toutes sortes de transactions à Taïwan, qu'il s'agisse d'acheter des produits alimentaires au marché local ou de réaliser des achats importants tels que l'immobilier ou les véhicules. Il est également utilisé dans les transactions numériques : de nombreuses entreprises acceptent les paiements par carte de débit ou de crédit, par banque en ligne, et même via des applications de paiement mobile.

Le TWD n'est pas aussi largement échangé que certaines grandes monnaies mondiales comme le dollar américain ou l'euro. Néanmoins, il joue un rôle important dans l'économie régionale grâce aux solides liens commerciaux de Taïwan avec d'autres pays asiatiques. La valeur du dollar taïwanais nouveau est influencée par divers facteurs, notamment la performance économique de Taïwan, les taux d'intérêt et les événements géopolitiques.

En conclusion, le dollar taïwanais nouveau est un élément crucial de l'infrastructure économique de Taïwan. Il facilite le commerce et les échanges, servant de moyen d'échange, d'unité de compte et de réserve de valeur. À mesure que Taïwan continue de croître et d'évoluer, le rôle et l'influence du dollar taïwanais nouveau continueront eux aussi de se renforcer.