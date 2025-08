Informations sur Bunny (BUNNY)

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

Site officiel : https://pancakebunny.finance Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xc9849e6fdb743d08faee3e34dd2d1bc69ea11a51