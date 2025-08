Informations sur CARBIFY (CBY)

Carbify plants trees and offers a revolutionary alternative to carbon credits certified by the United Nations. Using blockchain technology, the company provides the highest quality carbon offsets in the world, traceable to the specific tree absorbing the CO2.

Site officiel : https://carbify.io Livre blanc : https://docs.carbify.io Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0xb6a5ae40e79891e4deadad06c8a7ca47396df21c