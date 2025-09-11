Informations sur le prix de Justice For Charlie (CHARLIE) en USD
Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.0035
Bas 24 h
$ 0.024
Haut 24 h
$ 0.0035
$ 0.024
--
--
+33.04%
+267.51%
+257.14%
Le prix en temps réel de Justice For Charlie (CHARLIE) est de $ 0.0125. Au cours des dernières 24 heures, CHARLIE a évolué entre un minimum de $ 0.0035 et un maximum de $ 0.024, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHARLIE est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.
En termes de performance à court terme, CHARLIE a évolué de +33.04% au cours de la dernière heure, +267.51% sur 24 heures et de +257.14% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
Informations de marché pour Justice For Charlie (CHARLIE)
--
$ 161.32K
$ 0.00
--
--
SOL
La capitalisation boursière actuelle de Justice For Charlie est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 161.32K. L'offre en circulation de CHARLIE est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.
Historique du prix de Justice For Charlie (CHARLIE) en USD
Suivez la variation du prix de Justice For Charlie aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :
Période
Variation (USD)
Variation (%)
Aujourd'hui
$ +0.00936296
+267.51%
30 jours
$ +0.009
+257.14%
60 jours
$ +0.009
+257.14%
90 jours
$ +0.009
+257.14%
Variation du prix de Justice For Charlie aujourd'hui
Aujourd'hui, CHARLIE a enregistré une variation de $ +0.00936296 (+267.51%), reflétant sa dernière activité de marché.
Variation du prix de Justice For Charlie sur 30 jours
Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.009 (+257.14%), montrant la performance à court terme du token.
Variation de prix sur 60 jours de Justice For Charlie
En élargissant la vue à 60 jours, CHARLIE a constaté une variation de $ +0.009 (+257.14%), offrant une perspective plus large sur ses performances.
Variation du prix de Justice For Charlie sur 90 jours
En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.009 (+257.14%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.
Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de Justice For Charlie (CHARLIE) ?
Justice For Charlie est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivé dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en Justice For Charlie. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.
Vous pouvez également : - Vérifier la disponibilité du staking de CHARLIEpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs. - Lire les avis et les analyses sur le Justice For Charlie sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.
Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de Justice For Charlie fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.
Prévision de prix de Justice For Charlie (USD)
Combien vaudra Justice For Charlie (CHARLIE) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Justice For Charlie (CHARLIE) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Justice For Charlie.
Comprendre la tokenomics de Justice For Charlie (CHARLIE) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token CHARLIE !
Guide d'achat de Justice For Charlie (CHARLIE)
Vous cherchez à savoir comment acheter du Justice For Charlie? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du Justice For Charlie. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.
Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Justice For Charlie
Combien vaut Justice For Charlie (CHARLIE) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de CHARLIE en USD est de 0.0125 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de CHARLIE à USD ?
Le prix actuel de CHARLIE en USD est $ 0.0125. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Justice For Charlie ?
La capitalisation boursière de CHARLIE est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de CHARLIE ?
L'offre en circulation de CHARLIE est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de CHARLIE ?
CHARLIE a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de CHARLIE ?
CHARLIE a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de CHARLIE ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour CHARLIE est de $ 161.32K USD.
Est-ce que CHARLIE va augmenter cette année ?
CHARLIE pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de CHARLIE pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-11 14:11:29 (UTC+8)
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques.
Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.