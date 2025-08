Informations sur Cashkey (CKY)

CashKey is a Web3 reward platform that bridges on-chain tasks with real-world users. Through its Telegram Mini App, users complete quests and earn rewards, while projects gain genuine engagement and growth.

Site officiel : https://www.cashkey.fun/ Livre blanc : https://docs.cashkey.fun/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/3kRSZBRUYvXGJ8t3mtYEYBXEgEZevADd2Se7M1AYP6WN