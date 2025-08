Découvrez les informations clés sur Colle AI (COLLE), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.

Informations sur Colle AI (COLLE)

Collé is a revolutionary multi chain AI video and image generator leveraging cutting-edge technologies, including OpenAI DALL·E 2, OpenAI DALL·E 3, OpenAI Sora and Stability AI (Stable Diffusion).

Site officiel : https://colle.ai Livre blanc : https://litepaper.colle.ai Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/AFDzaLz3cQZNWjnWbyq2q81TLVTPbHTbfkj8qKqTk74e