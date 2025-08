Informations sur DigiGoal (DIGIGOAL)

DigiGoal is a next-generation Web3 sports metaverse that combines AI agents, zero-knowledge (ZK) technology, and Layer3 infrastructure to deliver immersive, verifiable, and decentralized football gaming experiences.

Site officiel : http://digigoal.org Livre blanc : https://digigoal.notion.site/DigiGoal-White-Paper-1c01d7c460b88012a406d6d8b722d7a1 Explorateur de blocs : https://arbiscan.io/token/0x99793a2F1F75769D51C868f3a81CcE091476BdF9