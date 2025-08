Informations sur DOP (DOP)

The Data Ownership Protocol (DOP) utilizes zero-knowledge proofs to allow flexible transparency on top of Ethereum L1. DOP allows users and DApps to store assets and make transaction data controlled by the user or selectively disclose token holdings and historical information.

Site officiel : https://dop.org Livre blanc : https://dop.org/DOP_Whitepaper_V2.1.pdf Explorateur de blocs : https://etherscan.io/token/0x97a9a15168c22b3c137e6381037e1499c8ad0978