Informations sur Metaverse (ETP)

Metaverse is a blockchain project that provides a foundational infrastructure for social and enterprise needs. Metaverse goal is to construct a universe where digital assets (Metaverse Smart Token) and digital identities (Avatar) build the basis for asset transactions with the help of a value intermediary (Oracle), thus establishing a new blockchain ecosystem that will transform human society and allow us to enter the New Reality.

Site officiel : https://mvs.org/ Livre blanc : http://newmetaverse.org/white-paper/Metaverse-white-paper-v2.1-EN.pdf Explorateur de blocs : https://explorer.mvs.org/