La livre libanaise, souvent désignée par LBP, est la monnaie officielle du Liban, un pays du Moyen-Orient. Cette monnaie fiduciaire joue un rôle crucial dans les activités économiques du pays, servant de principal moyen d'échange pour les biens et services. En tant que monnaie légale du pays, elle est utilisée dans tous les domaines de la vie économique, des transactions simples quotidiennes aux opérations financières plus complexes.

Émise par la Banque centrale du Liban, la livre libanaise est subdivisée en 100 unités plus petites appelées piastres. Toutefois, en raison d'une inflation persistante, la piastre n'est plus pratiquement utilisée. Dans l'économie libanaise, la livre est employée aussi bien sous forme physique, sous forme de billets et de pièces, qu'à l'état numérique, via les systèmes bancaires et les plateformes de paiement digitales.

Bien que la livre libanaise soit la monnaie nationale, le pays fonctionne selon un système unique à double monnaie. Le dollar américain est largement accepté et utilisé aux côtés de la livre libanaise pour les transactions ; il est même parfois préféré en raison de sa stabilité comparée à la valeur fluctuante de la livre. Cette situation résulte des politiques et des conditions économiques du Liban, et elle influence considérablement le rôle et la valeur de la livre libanaise dans l'économie locale.

En matière de commerce international, la livre libanaise n'est pas couramment utilisée. La plupart des transactions internationales se font en devises plus largement reconnues au niveau mondial, telles que le dollar américain ou l'euro. Cela s'explique principalement par la relative instabilité de la livre et sa reconnaissance limitée hors du Liban.

Comme toute monnaie, la livre libanaise est soumise à divers facteurs économiques susceptibles d'influer sur sa valeur, notamment l'inflation, la stabilité politique et la performance économique. Ces facteurs, combinés au système unique à double monnaie du pays, font de la livre libanaise un cas d'étude particulier dans le monde des monnaies fiduciaires. Comprendre son rôle et son fonctionnement requiert une vision nuancée du paysage économique et des politiques monétaires du Liban.