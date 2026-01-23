Le manat turkmène (TMT) est la monnaie nationale officielle du Turkménistan, un pays d'Asie centrale bordé par le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Afghanistan, l'Iran et la mer Caspienne. Baptisé ainsi en référence à l'unité de poids traditionnelle utilisée dans la région, le manat constitue un élément essentiel du système économique du pays, jouant un rôle central dans les transactions quotidiennes et les politiques monétaires.

Introduit comme monnaie officielle à la fin du XXe siècle, le manat a remplacé le rouble russe, qui était en vigueur pendant la période où le Turkménistan faisait partie de l'Union soviétique. Ce passage au manat a marqué une étape importante dans l'établissement de l'indépendance économique et dans l'élaboration de politiques monétaires propres au pays.

Le manat est utilisé dans toutes les transactions économiques à l'intérieur du pays, qu'il s'agisse d'acheter des produits alimentaires sur les marchés locaux ou de réaliser des opérations commerciales plus importantes. C'est également la monnaie par laquelle le gouvernement perçoit les impôts et règle ses dépenses. Le manat est divisé en 100 teneshi, tout comme le dollar est divisé en 100 cents.

La valeur du manat, comme celle de toute autre monnaie, est influencée par divers facteurs tels que l'inflation, la stabilité politique, la performance économique et la politique monétaire. La Banque centrale du Turkménistan, autorité monétaire du pays, joue un rôle majeur dans la gestion de la valeur du manat grâce à sa politique monétaire.

Le manat turkmène n'est pas largement échangé sur les marchés internationaux en raison des politiques économiques relativement isolées du pays. Ainsi, se procurer du manat en dehors du Turkménistan peut s'avérer difficile. De même, les échanges de devises à l'intérieur du pays sont strictement réglementés par le gouvernement.

En conclusion, le manat turkmène est un élément crucial de l'économie turkmène, facilitant toutes les transactions locales et représentant un symbole significatif de l'autonomie économique de la nation. Malgré sa présence limitée sur le plan international, le rôle du manat dans l'économie turkmène est incontestablement fondamental, façonnant le paysage financier et influençant ses politiques économiques.