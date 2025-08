Informations sur PayFlux (FPX)

PayFlux provides a real-time, low-cost micropayment infrastructure optimized for high-frequency digital transactions, including machine-to-machine (M2M), IoT, and retail commerce. Its core value lies in predictive fee modeling, sub-second settlement, and scalable cross-chain support — enabling programmable value transfer at internet speed.

Site officiel : https://payflux.cc/ Livre blanc : https://payflux.cc/whitePaper.html Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x940a699c08f7f05EAA29EB85f183434c59b26FcA