Informations sur Gaia EverWorld (GAIA1)

Gaia Everworld is the immersive, multi-region fantasy world in which players build their kingdoms, explore the lands, collect, breed and battle their Gaia Legionnaires.

Site officiel : https://gaiaworld.com/ Explorateur de blocs : https://polygonscan.com/token/0x723b17718289a91af252d616de2c77944962d122