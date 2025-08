Informations sur General Impressions (GEN)

$GEN is the core utility and coordination token within the General Impressions agentic framework, powering intelligent node execution, persistent memory, and decentralized agent workflows.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/Dzox5Ytp6ZU54h3uutcp4MXw3ZnBxR21H5Zx4r4qpump