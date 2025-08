Informations sur THE GAME COMPANY (GMRT)

The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device.

Site officiel : https://thegamecompany.ai/ Livre blanc : https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e