Informations sur GOB (GOB)

GOB originated from the Goblintown NFT collection, known for its distinctive art and cultural impact. The token extends this IP into the Solana ecosystem, combining NFT heritage with memecoin dynamics to build a community-driven asset aimed at long-term engagement and value creation.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/3xypwTgs9nWgjc6nUBiHmMb36t2PwL3SwCZkEQvW8FTX