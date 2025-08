Informations sur Grokrooms (GROKROOMS)

Grokrooms, inspired by TheAIGRID and @AndyAyrey’s infinite backrooms, is a side project where multiple Grok instances chat in a loop. Running for an hour with updates every 10–15 minutes, it explores narratives around a decentralized, AI-integrated meme coin focused on fast, community-driven trading.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/Cc3A1tC5uoM6vhj6oGiY5hywHMsairxij1siKL6fu45S