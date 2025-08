Informations sur Globe Vault (GVA)

Cross-chain. Secure. User-first.GlobeVault is redefining the crypto wallet experience for the decentralized world.

Site officiel : https://globevault.io/ Livre blanc : https://docs-whitepaper.gitbook.io/globevault Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0x8E84Ca96680AFeCbeb33910A0eCB1D8511Db7E56