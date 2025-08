Informations sur Halviora (HALVIORA)

Halviora Oracle Network — not just another oracle. We’re building a trustless, cross-chain data layer with: ZK-based validation, multi-source aggregation, on-chain slashing incentives. No trust assumptions. No centralized fallback. Just real-time, verifiable data powering the next era of interoperability.

Site officiel : https://halviora.xyz/ Livre blanc : https://halviora.xyz/whitepaper.html Explorateur de blocs : https://basescan.org/token/0x14f7358668D61Bf7171dAA877Ea9664906efc4eF