Informations sur Imagen Network (IMAGE)

Imagen Network is the world’s first decentralized social networking platform fully powered by AI. It combines advanced models like DALL-E and Stable Diffusion with blockchain technology, allowing users to create, customize, and securely manage digital content. Designed for scalability and security, Imagen Network empowers creativity, content ownership, and decentralized interactions in Web3.

Site officiel : https://imagen.network/ Livre blanc : https://whitepaper.imagen.network/ Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/EZGB14NYbqMrsw1QKSgfLXKpj8PrnQBXSjWHbwxpvbAy