Cours KIND(KIND)

Prix en temps réel : 1 KIND à USD

$0.016
$0.016$0.016
+166.66%1D
USD
Graphique du prix de KIND (KIND) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-15 09:52:23 (UTC+8)

Informations sur le prix de KIND (KIND) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.006
$ 0.006$ 0.006
Bas 24 h
$ 0.0166
$ 0.0166$ 0.0166
Haut 24 h

$ 0.006
$ 0.006$ 0.006

$ 0.0166
$ 0.0166$ 0.0166

--
----

--
----

+155.50%

+166.66%

+155.50%

+155.50%

Le prix en temps réel de KIND (KIND) est de $ 0.01533. Au cours des dernières 24 heures, KIND a évolué entre un minimum de $ 0.006 et un maximum de $ 0.0166, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de KIND est --, tandis que son prix le plus bas historique est de --.

En termes de performance à court terme, KIND a évolué de +155.50% au cours de la dernière heure, +166.66% sur 24 heures et de +155.50% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour KIND (KIND)

--
----

$ 2.44K
$ 2.44K$ 2.44K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

La capitalisation boursière actuelle de KIND est de --, avec un volume de trading sur 24 heures de $ 2.44K. L'offre en circulation de KIND est de --, avec une offre totale de --. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de --.

Historique du prix de KIND (KIND) en USD

Suivez la variation du prix de KIND aujourd'hui, ainsi que sur 30, 60 et 90 jours :

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ +0.0099998+166.66%
30 jours$ +0.00933+155.50%
60 jours$ +0.00933+155.50%
90 jours$ +0.00933+155.50%
Variation du prix de KIND aujourd'hui

Aujourd'hui, KIND a enregistré une variation de $ +0.0099998 (+166.66%), reflétant sa dernière activité de marché.

Variation du prix de KIND sur 30 jours

Au cours des 30 derniers jours, le prix a évolué de $ +0.00933 (+155.50%), montrant la performance à court terme du token.

Variation de prix sur 60 jours de KIND

En élargissant la vue à 60 jours, KIND a constaté une variation de $ +0.00933 (+155.50%), offrant une perspective plus large sur ses performances.

Variation du prix de KIND sur 90 jours

En examinant la tendance sur 90 jours, le prix a évolué de $ +0.00933 (+155.50%), offrant un aperçu de la trajectoire à long terme du token.

Vous souhaitez débloquer l'historique des prix et les mouvements de prix de KIND (KIND) ?

Consultez maintenant la page Historique des prix de KIND.

Qu'est-ce que KIND (KIND)

KIND est disponible sur MEXC, vous offrant la possibilité d'acheter, de détenir, de transférer et de staker ce token directement sur notre plateforme. Que vous soyez un investisseur chevronné ou un nouvel arrivant dans le monde des cryptomonnaies, MEXC offre une interface facile à utiliser et une variété d'outils afin de gérer efficacement vos investissements en KIND. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce token, veuillez consulter notre page de présentation des actifs numériques.

Vous pouvez également :
- Vérifier la disponibilité du staking de KINDpour voir comment vous pouvez gagner des récompenses en détenant des actifs.
- Lire les avis et les analyses sur le KIND sur notre blog pour rester informé sur les dernières tendances du marché et les avis d'experts.

Nos ressources complètes sont conçues pour rendre votre expérience d'achat de KIND fluide et éclairée, en vous assurant que vous disposez de tous les outils et connaissances nécessaires pour investir en toute confiance.

Prévision de prix de KIND (USD)

Combien vaudra KIND (KIND) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs KIND (KIND) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour KIND.

Consultez la prévision de prix de KIND maintenant !

Tokenomics de KIND (KIND)

Comprendre la tokenomics de KIND (KIND) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token KIND !

Guide d'achat de KIND (KIND)

Vous cherchez à savoir comment acheter du KIND? Le processus est simple et sans tracas ! Vous pouvez facilement en acheter sur MEXC en suivant notre guide d'achat étape par étape : Comment acheter du KIND. Nous mettons à votre disposition des instructions détaillées et des tutoriels vidéo qui vous expliquent comment vous inscrire sur MEXC et utiliser les différentes options de paiement disponibles.

KIND en devises locales

Ressources de KIND

Pour une compréhension plus approfondie de KIND, envisagez d'explorer des ressources supplémentaires telles que le livre blanc, le site officiel et d'autres publications :

Explorateur de blocs

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur KIND

Combien vaut KIND (KIND) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de KIND en USD est de 0.01533 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de KIND à USD ?
Le prix actuel de KIND en USD est $ 0.01533. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de KIND ?
La capitalisation boursière de KIND est de -- USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de KIND ?
L'offre en circulation de KIND est de -- USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de KIND ?
KIND a atteint un prix ATH de -- USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de KIND ?
KIND a vu un prix ATL de -- USD.
Quel est le volume de trading de KIND ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour KIND est de $ 2.44K USD.
Est-ce que KIND va augmenter cette année ?
KIND pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de KIND pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-09-15 09:52:23 (UTC+8)

Avertissement

Calculatrice pour KIND vers USD

Montant

KIND
KIND
USD
USD

1 KIND = 0.01533 USD

Trader KIND

KINDUSDT
$0.016
$0.016$0.016
+166.66%

