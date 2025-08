Informations sur Karate Inu (KINU)

Karate Inu is an AI-powered crypto mission platform built on BNB Smart Chain.Through a Telegram Mini-App, users interact with an intelligent agent to complete insight-based tasks, submit market perspectives, and validate crypto data — earning KINU as a reward.

Site officiel : https://www.karate-inu.xyz Livre blanc : https://karate-inu-ai.gitbook.io/karate-inu-ai-docs Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xcbb33a4e0462d0966fb79d338ceede5e5f4ee35e