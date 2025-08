Informations sur kolscan (KOLSCAN)

Kolscan, now acquired by Pump.fun, is a Solana wallet tracker that monitors top memecoin traders and KOLs with real-time trades, PnL, and leaderboards.

Explorateur de blocs : https://solscan.io/token/6jTQCFZR8JwvvenVGa3RzGM3a5YEagk9kQXDpHHdpump