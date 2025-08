Informations sur LIFE (LIFEBSC)

A revolutionary Line Mini App that connects online users to offline stores, turning every visit into instant rewards. Scan a QR code, get crypto-based perks, and unlock seamless loyalty programs—all contactless!

Site officiel : https://goline.life Explorateur de blocs : https://bscscan.com/token/0xd6de7639eA862fc9b07c254A6540CB0Cf266AB41