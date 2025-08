Informations sur Lnfi Network (LN)

Lnfi Network unlocks multi-asset DeFi on the Lightning Network through next-generation financial infrastructure, enabling users to trade, earn, and manage Bitcoin, Taproot Assets, and RGB assets via LightningFi.

Site officiel : https://lnfi.network Livre blanc : https://docs.lnfi.network/ Explorateur de blocs : https://mainnet.lnfi.network/#/explore/token-events