Tableau de conversion de MAGA en Couronne suédoise
Tableau de conversion de MAGA en SEK
Tableau de conversion de SEK en MAGA
- 1 MAGA0.155826 SEK
- 5 MAGA0.77913 SEK
- 10 MAGA1.56 SEK
- 50 MAGA7.79 SEK
- 100 MAGA15.58 SEK
- 1,000 MAGA155.83 SEK
- 5,000 MAGA779.13 SEK
- 10,000 MAGA1,558.26 SEK
- 1 SEK6.417 MAGA
- 5 SEK32.087 MAGA
- 10 SEK64.17 MAGA
- 50 SEK320.8 MAGA
- 100 SEK641.7 MAGA
- 1,000 SEK6,417 MAGA
- 5,000 SEK32,087 MAGA
- 10,000 SEK64,174 MAGA
MAGA (MAGA) s'échange actuellement à 0.155826 SEK kr, affichant une variation de 13.06% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à kr--, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de 0.00 SEK kr. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de MAGA.
0.00 SEK
Offre en circulation
--
Volume de trading de sur 24 heures
0.00 SEK
Capitalisation boursière de
13.06%
Changement de prix (1J)
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
Le graphique de tendance de MAGA en SEK ci-dessus affiche à la fois le prix en temps réel et les mouvements historiques. Vous pouvez basculer entre différentes périodes — 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et plus — pour analyser les tendances à court et à long terme, identifier les schémas du marché et suivre les fluctuations de MAGA par rapport au SEK. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées. Pour obtenir les informations de marché les plus récentes, consultez le prix actuel de MAGA.
Résumé de conversion de MAGA en SEK
Au | 1 MAGA = 0.155826 SEK | 1 SEK = 6.417 MAGA
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 MAGA en SEK est de 0.155826 SEK.
L'achat de 5 MAGA coûtera 0.77913 SEK et 10 MAGA sont évalués à 1.56 SEK.
1 SEK peut être échangé contre 6.417 MAGA.
50 SEK peut être converti en 320.8 MAGA, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 MAGA en SEK a changé de 0.00% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de 13.06%, atteignant un maximum de 0 SEK et un minimum de 0 SEK.
Il y a un mois, la valeur de 1 MAGA était de 0 SEK, ce qui représente une variation de -- de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, MAGA a fluctué de 0 SEK, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de --.
Volatilité et tendances de conversion de MAGA en SEK
Au cours des 24 dernières heures, MAGA (MAGA) a fluctué entre 0 SEK et 0 SEK, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 0.073503 SEK et un maximum de 0.318083 SEK. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de MAGA en SEK ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|kr 0.09
|kr 0.27
|kr 0.27
|kr 0.27
|Faible
|kr 0.09
|kr 0
|kr 0
|kr 0
|Moyenne
|kr 0.09
|kr 0.09
|kr 0.09
|kr 0.09
|Volatilité
|+43.86%
|+332.75%
|+332.75%
|+332.75%
|Variation
|+7.96%
|+112.00%
|+112.00%
|+112.00%
Prévisions du prix de MAGA en SEK pour 2027 et 2030
Les perspectives de prix de MAGA sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de MAGA en SEK pour les prochaines années :
Prévision du prix de MAGA pour 2027
D'ici 2027, MAGA pourrait atteindre environ kr0.163617, en supposant un taux de croissance annuel stable de 5 % par rapport au niveau de prix actuel.
Prévision du prix de MAGA pour 2030
D'ici 2030, MAGA pourrait atteindre environ kr0.189407 SEK, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de MAGA pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Aperçu de MAGA
Aperçu de Couronne suédoise
Statistiques du marché de MAGA en SEK
979,793,126
SOL
Taux de change actuel de MAGA en SEK
Le prix de MAGA (MAGA) en direct est actuellement de kr 0, avec une variation de 13.06 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MAGA en SEK est de kr 0 par MAGA.
Découvrez davantage sur MAGA sur MEXC
La couronne suédoise, abrégée en SEK, est la monnaie officielle de la Suède, un pays scandinave situé en Europe du Nord. Établie comme monnaie nationale à la fin du XIXe siècle, la couronne suédoise joue un rôle crucial dans la vie économique de la Suède. Elle est gérée et émise par la banque centrale de Suède, la Sveriges Riksbank, connue comme étant la plus ancienne banque centrale au monde.
La couronne suédoise est une monnaie fiduciaire, ce qui signifie qu'il s'agit d'une monnaie émise par le gouvernement et non adossée à une marchandise physique telle que l'or ou l'argent. À la place, sa valeur repose sur la confiance que les gens accordent à la stabilité du gouvernement suédois. Cette confiance permet à la couronne suédoise d'être utilisée comme moyen d'échange, unité de compte et réserve de valeur.
Dans la vie économique quotidienne, la couronne suédoise est employée pour tous types de transactions, depuis l'achat de biens et services courants jusqu'à la réalisation de transactions commerciales à grande échelle. Elle est également la monnaie utilisée dans le cadre des politiques monétaires et fiscales du gouvernement. La valeur de la couronne suédoise par rapport aux autres monnaies peut influencer la santé économique de la Suède, affectant ainsi les prix des importations et des exportations, l'inflation et les taux d'intérêt.
Comme beaucoup d'autres monnaies, la couronne suédoise est négociée sur le marché des changes. Son taux de change par rapport aux autres devises est déterminé par les facteurs d'offre et de demande sur ce marché. Ces facteurs peuvent inclure des indicateurs économiques, la stabilité politique et la spéculation sur le marché.
Malgré l'utilisation généralisée de la couronne suédoise, la Suède se distingue par son taux élevé d'adoption des paiements numériques. Le pays s'oriente vers une société sans espèces, où les cartes et les applications de paiement mobile remplacent de plus en plus les transactions en espèces. Cependant, la couronne suédoise reste la monnaie légale, et la transition vers une société entièrement sans espèces est encore en cours.
En conclusion, la couronne suédoise est bien plus qu'un simple moyen de paiement ; elle est le symbole de l'autonomie et de la stabilité économiques de la Suède. Alors que le pays continue d'évoluer et de s'adapter à l'ère numérique, le rôle et la signification de la couronne suédoise dans l'économie suédoise continueront inévitablement de changer.
Paires de trading en MAGA disponibles sur MEXC
Au comptant
MAGA/USDT
|0.01
|Trader
Le tableau ci-dessus présente une liste des paires de trading au comptant en MAGA, couvrant les marchés où MAGA est échangé directement contre des cryptomonnaies majeures telles que l'USDT, l'USDC, et plus encore. Le trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre du MAGA aux prix de marché actuel sans effet de levier.
Contrats à terme
MAGAUSDTPerpétuel
|--
|Trader
Explorez les paires de contrats à terme en MAGA issues des contrats perpétuels les plus populaires, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes. MEXC est une plateforme de référence en ce qui concerne les produits dérivés basés sur les cryptomonnaies, offrant des effets de levier pouvant atteindre 500x, une liquidité profonde et une large sélection de marchés des contrats à terme MAGA pour un trading stratégique.
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+236.00%
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UPEG
+25.10%
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Polyhedra Network
ZKJ
+65.10%
Astrai
ASTRAI
+35.29%
ZEROBASE
ZBT
+25.16%
Gametaverse
GT
+10.90%
Highstreet
HIGH
+9.44%
MAGA et SEK en termes d'USD : aperçu et analyses
MAGA (MAGA) vs USD : comparaison du marché
Aperçu du prix de MAGA
- Prix actuel (USD) : $0.01696
- Variation sur 7 jours : 0.00%
- Tendance sur 30 jours : --
Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?
- Sentiment du marché : les actualités, les tendances sur les réseaux sociaux ou l'activité des baleines peuvent déclencher de fortes variations.
- Adoption et utilité : les mises à jour des réseaux, la croissance de l'utilisation ou les partenariats peuvent influencer la valeur à long terme.
- Macroéconomie : l'inflation, les taux d'intérêt et la force du dollar américain peuvent influencer la demande de cryptomonnaies.
- Changements réglementaires : les annonces des gouvernements ou des autorités financières influencent souvent le marché.
Pourquoi c'est important
- Une hausse du prix signifie que votre cryptomonnaie prend de la valeur, ce qui est avantageux pour les vendeurs.
- Une baisse du prix peut représenter une opportunité d'achat. Cependant, elle comporte également des risques.
USD : le benchmark mondial pour les prix des cryptomonnaies.
La plupart des cryptomonnaies, y compris MAGA, sont libellées en dollars américains (USD) sur les plateformes d'échange mondiales, quelle que soit votre monnaie locale.
Ainsi, que vous convertissiez vers SEK ou pas, le prix en USD de MAGA demeure la référence principale du marché.
[Prix de MAGA] [MAGA vers USD]
Couronne suédoise (SEK) vs USD : aperçu du marché
Aperçu du taux de change
- Taux actuel (SEK/USD) : 0.1088328407014799
- Variation sur 7 jours : +3.78%
- Tendance sur 30 jours : +3.78%
Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?
- Taux d'intérêt : les hausses ou baisses des taux par les banques centrales influencent le comportement des investisseurs.
- Inflation : une inflation plus faible aide une monnaie à conserver sa valeur.
- Indicateurs économiques : des données comme la croissance du PIB, l'emploi et la balance commerciale influencent la confiance.
- Sentiment du marché : les actualités, les changements réglementaires ou les bouleversements politiques peuvent entraîner des fluctuations rapides.
Pourquoi c'est important
- Un SEK plus fort signifie que vous paierez moins pour obtenir la même quantité de MAGA.
- Une SEK plus faible signifie que vous paierez plus, même si le prix de la cryptomonnaie en USD n'a pas changé.
Vous souhaitez profiter du taux actuel ?
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Qu'est-ce qui influence le taux de change de MAGA en SEK ?
Le taux de change entre MAGA (MAGA) et Couronne suédoise (SEK) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en MAGA.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux MAGA/SEK. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de SEK, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie SEK et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de SEK. Lorsque SEK s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le MAGA, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme MAGA, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour MAGA peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en SEK.
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Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de MAGA en SEK ?
Le calcul du taux de change de MAGA en SEK est basé sur la valeur actuelle de MAGA (souvent en USD ou USDT), convertie en SEK à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change MAGA/SEK fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de MAGA en SEK fluctue si fréquemment car MAGA et Couronne suédoise sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de MAGA en SEK affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de MAGA en SEK peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de MAGA en SEK peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir MAGA en SEK maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de MAGA en SEK ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de MAGA par rapport à SEK sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de MAGA par rapport à SEK en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Comment les actualités et les réglementations influencent-elles le taux MAGA/SEK ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir SEK, ce qui influence le taux de conversion même si MAGA reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de MAGA en SEK
Les halvings de MAGA, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de MAGA en SEK.
Puis-je comparer le taux de MAGA en SEK avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de MAGA en SEK est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de MAGA en SEK sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de MAGA à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de MAGA en SEK est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en SEK peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de MAGA en SEK et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence MAGA et Couronne suédoise ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du MAGA et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de MAGA en SEK et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos SEK contre une quantité de MAGA d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de MAGA en SEK est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs surveillent les prix de MAGA en USD ou en stablecoins comme l'USDT, qui servent de référence mondiale. Cependant, le taux MAGA/SEK peut être utile pour les utilisateurs souhaitant évaluer la valeur réelle, se couvrir contre les fluctuations de la monnaie locale ou planifier des retraits en espèces spécifiques à leur région.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de MAGA en SEK ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer SEK par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de MAGA en SEK est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
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Les partisans de MAGA ont vivement critiqué le chef de la majorité au Sénat John Thune (R-SD) lundi pour ses remarques après la fusillade lors du dîner des correspondants de la Maison Blanche, au milieu du Département en cours2026/04/28
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Comment acheter du MAGA
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Avertissement
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.