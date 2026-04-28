Tableau de conversion de MAGA en Franc CFP
Tableau de conversion de MAGA en XPF
Tableau de conversion de XPF en MAGA
- 1 MAGA1.71 XPF
- 5 MAGA8.55 XPF
- 10 MAGA17.1 XPF
- 50 MAGA85.52 XPF
- 100 MAGA171.04 XPF
- 1,000 MAGA1,710.36 XPF
- 5,000 MAGA8,551.79 XPF
- 10,000 MAGA17,103.59 XPF
- 1 XPF0.5846 MAGA
- 5 XPF2.923 MAGA
- 10 XPF5.846 MAGA
- 50 XPF29.23 MAGA
- 100 XPF58.46 MAGA
- 1,000 XPF584.6 MAGA
- 5,000 XPF2,923 MAGA
- 10,000 XPF5,846 MAGA
MAGA (MAGA) s'échange actuellement à 1.71 XPF ₣, affichant une variation de 12.26% au cours des 24 dernières heures. Le volume de trading sur 24 heures s'élève à ₣--, avec une capitalisation boursière entièrement diluée de 0.00 XPF ₣. Pour un aperçu plus détaillé des tendances en direct, des graphiques et des données historiques, consultez notre page dédiée au prix de MAGA.
0.00 XPF
Offre en circulation
--
Volume de trading de sur 24 heures
0.00 XPF
Capitalisation boursière de
12.26%
Changement de prix (1J)
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
Le graphique de tendance de MAGA en XPF ci-dessus affiche à la fois le prix en temps réel et les mouvements historiques. Vous pouvez basculer entre différentes périodes — 24 heures, 7 jours, 30 jours, 90 jours et plus — pour analyser les tendances à court et à long terme, identifier les schémas du marché et suivre les fluctuations de MAGA par rapport au XPF. Cet outil visuel aide à prendre des décisions de trading et d'investissement éclairées. Pour obtenir les informations de marché les plus récentes, consultez le prix actuel de MAGA.
Résumé de conversion de MAGA en XPF
Au | 1 MAGA = 1.71 XPF | 1 XPF = 0.5846 MAGA
Aujourd'hui, le taux de change pour 1 MAGA en XPF est de 1.71 XPF.
L'achat de 5 MAGA coûtera 8.55 XPF et 10 MAGA sont évalués à 17.1 XPF.
1 XPF peut être échangé contre 0.5846 MAGA.
50 XPF peut être converti en 29.23 MAGA, hors frais de plateforme ou de gaz.
Le taux de conversion de 1 MAGA en XPF a changé de 0.00% au cours des 7 derniers jours.
Au cours des 24 dernières heures, le taux a fluctué de 12.26%, atteignant un maximum de 0 XPF et un minimum de 0 XPF.
Il y a un mois, la valeur de 1 MAGA était de 0 XPF, ce qui représente une variation de -- de sa valeur actuelle.
Au cours des 90 derniers jours, MAGA a fluctué de 0 XPF, ce qui a entraîné une modification de sa valeur de --.
Volatilité et tendances de conversion de MAGA en XPF
Au cours des 24 dernières heures, MAGA (MAGA) a fluctué entre 0 XPF et 0 XPF, reflétant la volatilité du marché à court terme. Au cours des 7 derniers jours, le prix a évolué entre un minimum de 0.812522 XPF et un maximum de 3.52 XPF. Vous pouvez consulter les mouvements détaillés du prix de MAGA en XPF ainsi que les données de volatilité sur 24 heures, 7 jours, 30 jours et 90 jours dans le tableau ci-dessous.
|Dernières 24 heures
|7 derniers jours
|30 derniers jours
|90 derniers jours
|Forte
|₣ 1.01
|₣ 3.04
|₣ 3.04
|₣ 3.04
|Faible
|₣ 1.01
|₣ 0
|₣ 0
|₣ 0
|Moyenne
|₣ 1.01
|₣ 1.01
|₣ 1.01
|₣ 1.01
|Volatilité
|+43.86%
|+332.75%
|+332.75%
|+332.75%
|Variation
|+7.96%
|+112.00%
|+112.00%
|+112.00%
Prévisions du prix de MAGA en XPF pour 2027 et 2030
Les perspectives de prix de MAGA sont influencées par la demande du marché, les tendances d'adoption, l'implication des institutions et les facteurs économiques globaux. En supposant un taux de croissance annuel projeté de 5 %, voici quelques prévisions possibles du prix de MAGA en XPF pour les prochaines années :
Prévision du prix de MAGA pour 2027
D'ici 2027, MAGA pourrait atteindre environ ₣1.8, en supposant un taux de croissance annuel stable de 5 % par rapport au niveau de prix actuel.
Prévision du prix de MAGA pour 2030
D'ici 2030, MAGA pourrait atteindre environ ₣2.08 XPF, en suivant le même modèle de croissance à long terme.
Ces estimations sont hypothétiques et destinées à fournir des indications de tendance, et non des conseils financiers. Pour plus d'informations, y compris les prévisions à court terme et les projections à long terme jusqu'en 2040, consultez notre Page de prédiction du prix de MAGA pour des perspectives de marché détaillées et des scénarios futurs.
Aperçu de MAGA
Aperçu de Franc CFP
Statistiques du marché de MAGA en XPF
979,793,126
SOL
Taux de change actuel de MAGA en XPF
Le prix de MAGA (MAGA) en direct est actuellement de ₣ 0, avec une variation de 12.26 % au cours des dernières 24 heures. Le taux de conversion actuel de MAGA en XPF est de ₣ 0 par MAGA.
Découvrez davantage sur MAGA sur MEXC
Le franc CFP, également appelé franc du Pacifique français, est la monnaie officielle des collectivités françaises d'outre-mer de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. Cette monnaie fiduciaire joue un rôle central dans les opérations économiques de ces territoires, servant de moyen d'échange pour les biens et services.
Le franc CFP a été créé après la Seconde Guerre mondiale afin d'éviter l'instabilité économique dans les territoires français d'outre-mer. Il est émis par l'Institut d'Émission d'Outre-Mer (IEOM), la banque centrale de ces territoires. En tant que monnaie fiduciaire, le franc CFP n'est pas adossé à une matière première physique telle que l'or ou l'argent ; sa valeur repose cependant sur la stabilité économique et la solvabilité du gouvernement français.
Dans la vie économique quotidienne, le franc CFP est utilisé à peu près comme n'importe quelle autre monnaie. Il sert à acheter des biens et services, qu'il s'agisse d'articles de consommation courante ou d'investissements de grande envergure. Il est également utilisé par le gouvernement pour financer les dépenses publiques, telles que les infrastructures et les services sociaux. Le franc CFP est également la monnaie employée dans les transactions commerciales internationales avec d'autres pays.
Le taux de change du franc CFP est lié à l'euro, dans le cadre d'un accord conclu avec le gouvernement français. Cela signifie que la valeur du franc CFP est directement liée à la performance de l'euro. Cet arrangement apporte une certaine stabilité à la monnaie, car il réduit le risque de fluctuations importantes de valeur pouvant survenir avec des taux de change flottants.
En conclusion, le franc CFP joue un rôle essentiel dans les économies de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna. En tant que monnaie fiduciaire, sa valeur n'est pas liée à une matière première physique, mais plutôt à la stabilité économique et à la solvabilité du gouvernement français. Son utilisation dans les transactions quotidiennes, les dépenses publiques et le commerce international en fait un élément indispensable des systèmes économiques de ces territoires.
Paires de trading en MAGA disponibles sur MEXC
Au comptant
MAGA/USDT
|0.01
|Trader
Le tableau ci-dessus présente une liste des paires de trading au comptant en MAGA, couvrant les marchés où MAGA est échangé directement contre des cryptomonnaies majeures telles que l'USDT, l'USDC, et plus encore. Le trading au comptant permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre du MAGA aux prix de marché actuel sans effet de levier.
Contrats à terme
MAGAUSDTPerpétuel
|--
|Trader
Explorez les paires de contrats à terme en MAGA issues des contrats perpétuels les plus populaires, permettant d'ouvrir des positions longues et courtes. MEXC est une plateforme de référence en ce qui concerne les produits dérivés basés sur les cryptomonnaies, offrant des effets de levier pouvant atteindre 500x, une liquidité profonde et une large sélection de marchés des contrats à terme MAGA pour un trading stratégique.
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PROS
0.00%
Staynex
STAY
+59.30%
XRP Healthcare AI
XRPHAI
+116.50%
Nock
NOCK
+234.60%
Unipeg
UPEG
+23.51%
Plus fortes hausses
Les plus fortes hausses crypto du jour
Polyhedra Network
ZKJ
+63.14%
Astrai
ASTRAI
+35.29%
ZEROBASE
ZBT
+30.25%
Gametaverse
GT
+10.90%
ApeCoin
APE
+11.03%
MAGA et XPF en termes d'USD : aperçu et analyses
MAGA (MAGA) vs USD : comparaison du marché
Aperçu du prix de MAGA
- Prix actuel (USD) : $0.01684
- Variation sur 7 jours : 0.00%
- Tendance sur 30 jours : --
Pourquoi les prix des cryptomonnaies fluctuent-ils ?
- Sentiment du marché : les actualités, les tendances sur les réseaux sociaux ou l'activité des baleines peuvent déclencher de fortes variations.
- Adoption et utilité : les mises à jour des réseaux, la croissance de l'utilisation ou les partenariats peuvent influencer la valeur à long terme.
- Macroéconomie : l'inflation, les taux d'intérêt et la force du dollar américain peuvent influencer la demande de cryptomonnaies.
- Changements réglementaires : les annonces des gouvernements ou des autorités financières influencent souvent le marché.
Pourquoi c'est important
- Une hausse du prix signifie que votre cryptomonnaie prend de la valeur, ce qui est avantageux pour les vendeurs.
- Une baisse du prix peut représenter une opportunité d'achat. Cependant, elle comporte également des risques.
USD : le benchmark mondial pour les prix des cryptomonnaies.
La plupart des cryptomonnaies, y compris MAGA, sont libellées en dollars américains (USD) sur les plateformes d'échange mondiales, quelle que soit votre monnaie locale.
Ainsi, que vous convertissiez vers XPF ou pas, le prix en USD de MAGA demeure la référence principale du marché.
[Prix de MAGA] [MAGA vers USD]
Franc CFP (XPF) vs USD : aperçu du marché
Aperçu du taux de change
- Taux actuel (XPF/USD) : 0.009845296039141905
- Variation sur 7 jours : +2.47%
- Tendance sur 30 jours : +2.47%
Pourquoi les taux de change fluctuent-ils ?
- Taux d'intérêt : les hausses ou baisses des taux par les banques centrales influencent le comportement des investisseurs.
- Inflation : une inflation plus faible aide une monnaie à conserver sa valeur.
- Indicateurs économiques : des données comme la croissance du PIB, l'emploi et la balance commerciale influencent la confiance.
- Sentiment du marché : les actualités, les changements réglementaires ou les bouleversements politiques peuvent entraîner des fluctuations rapides.
Pourquoi c'est important
- Un XPF plus fort signifie que vous paierez moins pour obtenir la même quantité de MAGA.
- Une XPF plus faible signifie que vous paierez plus, même si le prix de la cryptomonnaie en USD n'a pas changé.
Vous souhaitez profiter du taux actuel ?
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Qu'est-ce qui influence le taux de change de MAGA en XPF ?
Le taux de change entre MAGA (MAGA) et Franc CFP (XPF) est influencé par de nombreux facteurs, tant globaux que locaux. Comprendre ce qui impacte cette conversion peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées si vous souhaitez trader ou investir en MAGA.
1. Sentiment du marché et actualités
Les marchés de cryptomonnaies sont très sensibles au sentiment. Les développements positifs, tels que des partenariats majeurs, une adoption accrue ou une couverture médiatique favorable, peuvent stimuler la demande et faire augmenter le taux MAGA/XPF. À l'inverse, une presse négative, des problèmes de sécurité ou des actions réglementaires peuvent entraîner des baisses de prix.
2. Réglementation gouvernementale et clarté juridique
L'environnement réglementaire, tant dans les principaux marchés de la cryptomonnaie que dans les pays émetteurs de XPF, joue un rôle majeur. Des politiques favorables peuvent renforcer la confiance et l'adoption, faisant ainsi monter les taux. En revanche, des réglementations restrictives ou peu claires introduisent souvent de l'incertitude sur le marché.
3. Force de la monnaie XPF et indicateurs économiques locaux
Les facteurs économiques traditionnels, tels que les taux d'intérêt, l'inflation et la performance du PIB, influencent directement la force de XPF. Lorsque XPF s'affaiblit à cause de l'inflation ou de changements de politique monétaire, les investisseurs peuvent se tourner vers des alternatives comme le MAGA, augmentant la demande et faisant ainsi grimper le taux de change.
4. Développements de la blockchain et de la technologie
Pour les cryptomonnaies comme MAGA, les améliorations technologiques telles que les mises à niveau du réseau, les solutions d'évolutivité ou l'expansion de l'écosystème entraînent souvent une adoption accrue et une hausse du prix. Ces évolutions peuvent renforcer la confiance des investisseurs et influencer positivement les taux de change.
5. Événements financiers mondiaux et tendances du marché
Les tendances macroéconomiques, telles que les craintes d'inflation mondiale, les tensions géopolitiques ou les variations des taux d'intérêt par les banques centrales peuvent inciter à privilégier les actifs numériques comme réserve de valeur. En période d'incertitude, la demande pour MAGA peut augmenter, ce qui impacte son taux de conversion en XPF.
Convertir du MAGA en XPF instantanément
Utilisez notre convertisseur en de MAGA en XPF temps réel pour suivre les derniers taux. Que vous planifiiez une transaction ou surveilliez les tendances du marché, notre outil fournit des prix actualisés à la minute et des graphiques historiques pour vous aider à rester informé.
Foire aux questions (FAQ)
Comment est calculé le taux de change de MAGA en XPF ?
Le calcul du taux de change de MAGA en XPF est basé sur la valeur actuelle de MAGA (souvent en USD ou USDT), convertie en XPF à l'aide des taux de change de qualité institutionnelle. Ce taux reflète les prix du marché en temps réel, issus de sources de liquidité mondiales importantes.
Pourquoi le taux de change MAGA/XPF fluctue-t-il si fréquemment ?
Le taux de change de MAGA en XPF fluctue si fréquemment car MAGA et Franc CFP sont constamment influencés par l'actualité mondiale, l'offre et la demande, ainsi que par l'activité du marché. Leurs prix peuvent donc évoluer toutes les quelques secondes, surtout en période de forte volatilité.
Quelle est la différence entre le taux affiché et celui que je reçois réellement lors de la conversion ?
Le taux de change de MAGA en XPF affiché est en temps réel et reflète les conditions du marché. Cependant, le taux de conversion réel peut varier légèrement en raison du glissement, des délais réseau ou des écarts appliqués par la plateforme au moment de l'exécution.
Le taux de change de MAGA en XPF peut-il varier d'une plateforme à l'autre ?
Oui. Des différences de prix peuvent survenir en raison des variations de volume de trading, de liquidité, de la demande régionale et de la structure des frais sur les différentes plateformes.
Pourquoi le taux de change de MAGA en XPF peut-il être plus élevé ou plus bas aujourd'hui par rapport à hier ?
Les taux peuvent varier en raison de plusieurs facteurs. Cela inclut les actualités macroéconomiques, le sentiment des investisseurs, les annonces des banques centrales, les rapports sur l'inflation, ou des événements spécifiques aux cryptomonnaies tels que les mises à jour de protocoles ou les approbations d'ETFs.
Faut-il convertir MAGA en XPF maintenant ou attendre un meilleur moment ?
Il n'existe pas de moment « idéal » garanti. Consultez les tendances des prix, examinez les données historiques et prenez en compte à la fois les facteurs économiques mondiaux et le sentiment du marché pour vous aider à prendre votre décision.
Quels outils peuvent m'aider à optimiser le moment de conversion de MAGA en XPF ?
Les graphiques en temps réel, les moyennes mobiles, les tendances de volume, le RSI et les actualités du marché fournissent tous des signaux utiles. Certains utilisateurs configurent également des alertes de prix pour agir à des seuils clés.
Comment puis-je comprendre l'évolution de MAGA par rapport à XPF sur le long terme ?
Vous pouvez suivre la tendance du prix de MAGA par rapport à XPF en utilisant le graphique interactif sur cette page pour comparer les prix historiques, repérer les tendances et identifier les zones de volatilité passées.
Comment les actualités et les réglementations influencent-elles le taux MAGA/XPF ?
Oui. La réglementation locale, les données sur l'inflation, les variations des taux d'intérêt ou les événements géopolitiques peuvent renforcer ou affaiblir XPF, ce qui influence le taux de conversion même si MAGA reste stable.
Quels événements spécifiques aux cryptomonnaies peuvent influencer le taux de change de MAGA en XPF
Les halvings de MAGA, les mises à jour d'Ethereum, les mouvements des baleines, les approbations d'ETFs et les listings sur les plateformes d'échange entraînent souvent des hausses ou des baisses de prix, ce qui impacte directement le taux de MAGA en XPF.
Puis-je comparer le taux de MAGA en XPF avec d'autres devises ?
Oui. Notre convertisseur vous permet de basculer facilement entre d'autres monnaies fiduciaires ou cryptomonnaies afin de trouver les taux de conversion les plus avantageux.
Comment savoir si le taux de MAGA en XPF est juste ?
Vérifiez simplement le taux par rapport aux principaux indices du marché ou sur plusieurs plateformes d'échange. Notre convertisseur utilise des données agrégées en temps réel pour garantir des prix compétitifs.
Quelle est la meilleure façon de suivre le taux de MAGA en XPF sur la journée ?
Ajoutez cette page ou la page du prix de MAGA à vos favoris, et utilisez le graphique du prix en direct pour suivre les mouvements intrajournaliers et repérer les points d'entrée potentiels.
Le taux de conversion de MAGA en XPF est-il affecté par les week-ends ou les jours fériés ?
Bien que les cryptomonnaies se négocient 24h/24 et 7j/7, la liquidité et l'activité des marchés en XPF peuvent ralentir les week-ends ou les jours fériés, ce qui peut élargir les spreads ou réduire la stabilité des prix.
Puis-je définir un prix cible de MAGA en XPF et effectuer la conversion lorsque ce prix est atteint ?
Bien que le convertisseur n'exécute pas les transactions, vous pouvez configurer des alertes ou utiliser des ordres Limit sur la plateforme de trading de MEXC pour automatiser l'exécution des ordres en fonction des prix cibles.
Où puis-je en savoir plus sur ce qui influence MAGA et Franc CFP ?
Consultez la page ci-dessus pour des analyses approfondies des facteurs macroéconomiques, des moteurs du marché et des performances historiques du MAGA et de la livre sterling.
Quelle est la différence entre la conversion de MAGA en XPF et le trading ?
La conversion correspond à une vérification de valeur 1:1. Cela signifie que vous convertissez vos XPF contre une quantité de MAGA d'une valeur équivalente. Le trading, en revanche, consiste à acheter ou vendre sur le marché ouvert, avec généralement plus de contrôle (et de risques) grâce à des outils comme les ordres Limit et l'effet de levier.
Le taux de MAGA en XPF est-il une référence courante pour les investisseurs en cryptomonnaies ?
La plupart des investisseurs surveillent les prix de MAGA en USD ou en stablecoins comme l'USDT, qui servent de référence mondiale. Cependant, le taux MAGA/XPF peut être utile pour les utilisateurs souhaitant évaluer la valeur réelle, se couvrir contre les fluctuations de la monnaie locale ou planifier des retraits en espèces spécifiques à leur région.
Quel est l'impact des événements économiques majeurs sur le taux de MAGA en XPF ?
Lors des rapports sur l'inflation, des hausses de taux ou en période de crise, la volatilité des monnaies fiduciaires augmente. Selon la réaction des investisseurs mondiaux, cela peut affaiblir ou renforcer XPF par rapport aux cryptomonnaies.
Comment MEXC s'assure que le taux de MAGA en XPF est exact et compétitif ?
MEXC regroupe les taux provenant de vastes pools de liquidité mondiaux, applique des spreads réduits et met à jour les prix en temps réel pour refléter les conditions actuelles du marché, garantissant ainsi l'équité et la transparence.
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Avertissement
Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.