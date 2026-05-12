Tokenomics de MetYa (MY)

Tokenomics de MetYa (MY)

Découvrez les informations clés sur MetYa (MY), notamment son offre de tokens, son modèle de distribution et ses données de marché en temps réel.
Dernière mise à jour de la page : 2026-05-12 15:04:36 (UTC+8)
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Tokenomics et analyse de prix de MetYa (MY)

Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de MetYa (MY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.

Capitalisation boursière :
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Offre totale :
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Offre en circulation :
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Valorisation entièrement diluée (FDV) :
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Sommet historique :
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Bas historique :
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Prix actuel :
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Tokenomics de MetYa (MY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués

Comprendre la tokenomics de MetYa (MY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.

Indicateurs clés et comment ils sont calculés :

Offre totale :

Le nombre maximal de tokens MY qui ont été ou seront créés.

Offre en circulation :

Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.

Offre maximale :

Le plafond maximal du nombre total de tokens MY pouvant exister.

Valorisation entièrement diluée (FDV) :

Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.

Taux d'inflation :

Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.

Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?

Offre en circulation élevée = liquidité accrue.

Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.

Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.

Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.

Maintenant que vous comprenez la tokenomics de MY, explorez le prix en direct du token MY !

Prévision du prix de MY

Vous voulez savoir dans quelle direction MY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de MY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.

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Avertissement

Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.

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